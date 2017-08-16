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Северяне выступили против изменений закона о территориях традиционного природопользования

Общество
16 августа, 12:06 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 16, августа. /ТАСС

Согласно поправкам, власти могут отклонить заявку коренных народов на получения статуса такой территории ради реализации промышленных проектов

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КРАСНОЯРСК, 16 августа. /ТАСС/. Ассоциации коренных малочисленных народов Севера в Красноярском крае, Хакасии, на Алтае и в Кемеровской области выступили против поправок в закон "О территориях традиционного природопользования", инициированных Федеральным агентством по делам национальностей (ФАДН). Об этом ТАСС сообщил вице-президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Артур Гаюльский.

Данные поправки направлены не на интересы коренных народов Севера, а на права недропользователей, считает Гаюльский, который также является исполняющим обязанности президента региональной Ассоциации коренных малочисленных народов Севера.

"В предложенных поправках предлагается определение статуса территории традиционного природопользования по заявительному характеру, то есть коренные народы должны обращаться в органы госвласти и просить получение этого статуса на тех землях, где они жили и вели свою деятельность. И органы госвласти могут отклонить эту заявку, ссылаясь на то, что там планируется построить нефтяную вышку или реализовывать инвестпроект в сфере лесопереработки", - отмечает Гаюльский.

По его словам, данный законопроект обсуждался на межрегиональном круглом столе с представителями региональных ассоциаций, и по его итогам была составлена резолюция в правительство России против данных поправок.

В настоящий момент предложения Федерального агентства по делам национальностей в данный законопроект находятся на экспертном обсуждении.

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