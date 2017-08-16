Столичные власти закупили оборудование для проверки строительных работ по реновации

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Столичные власти закупили высокоточное оборудование для проверки строительных и отделочных работ по программе реновации, экспертизой займется специальное подразделение. Об этом в интервью порталу Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы сообщил директор ГБУ "Центр экспертиз, исследований и испытаний в строительстве" (ЦЭИИС) Виктор Егоров.

"Если раньше жилье и остальные объекты строились в основном без отделки, то квартиры в рамках программы реновации будут сдаваться с улучшенной отделкой. Поэтому необходимо увеличить количество оборудования для проверки отделочных материалов на их физико-механические свойства, <…> на соответствие санитарно-эпидемиологическим, противопожарным и радиационным требованиям", - сказал Егоров, отвечая на вопрос о целях закупки оборудования.

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Он сообщил, что в ЦЭИИС будет создано подразделение для реализации программы реновации с численностью порядка 50 человек. Подразделение также займется проверкой жилых помещений на соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям: исследованиями качества воздуха, освещения, микроклимата помещения, уровня шума и вибрации.

"Более того, с будущего года в жилых домах будет проверяться и качество воды, чего раньше мы не делали. Наши эксперты в лабораторных условиях проведут анализ воды на содержание тяжелых металлов", - добавил он.

На сегодняшний день Центр экспертиз выполняет 164 вида работ, 71 из которых связан с контролем качества строительства, а в рамках программы реновации к ним добавятся 13 новых видов работ, пояснил Егоров. "А когда развернется программа реновации, будем проверять системы вентиляции, отопления и канализации, горячего и холодного водоснабжения. Благодаря программе реновации мы увеличим объем исследований на 30%", - заключил он.

В программу реновации, утвержденную мэром Сергеем Собяниным 1 августа, вошло 5144 дома, среди которых, в основном, пятиэтажные хрущевки. Это почти 70% имеющегося фонда такого типа в Москве. Общая площадь подлежащих реновации домов - порядка 16 млн квадратных метров. В них проживает около 1 млн москвичей в 350 тыс. квартир.