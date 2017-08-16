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Москва смогла снизить объем выбросов парниковых газов на 12 млн тонн за пять лет

Общество
16 августа, 12:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, августа. /ТАСС

В 2016 году объема выброса составлял около 59 млн тонн

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МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Объем выброса парниковых газов в атмосферу в Москве снизился с 71 млн тонн до 59 млн тонн за последние пять лет. Об этом сообщил журналистам в среду на пресс-конференции в ТАСС руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский.

По словам главы департамента, данные метеорологических наблюдений свидетельствуют о том, что за последние десятилетия климат Земли изменился. Основным антропогенным фактором, обуславливающий изменение климата, считается выброс парниковых газов в атмосферу.

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"Объем выброса парниковых газов в Москве за последние пять лет уменьшился на 12 млн тонн. Это говорит о том, что мы прилагаем большие усилия, мы находимся на правильном пути", - сказал Кульбачевский, добавив, что в 2013 году выброс составлял около 71 млн тонн, а в 2016 году - 59 млн тонн.

По его словам, выброс парниковых газов в Москве при сравнении данных 2014 года соизмерим с показателями таких городов, как Лондон и Берлин, при том, что температурный режим Москвы более суровый с точки зрения отопительного периода, сопровождающегося сжиганием топлива.

"Ежегодная инвентаризация парниковых газов дает возможность оценивать выбросы от различных секторов экономики города, вырабатывать меры по сокращению таких выбросов", - сказал Кульбачевский.

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