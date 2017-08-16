Участники фестиваля "Спасская башня" выступят в парках Москвы в День города

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Оркестры-участники X Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня", который в этом году пройдет с 26 августа по 3 сентября в Москве, выступят в парках Москвы в День города, 2 сентября. Об этом сообщил в среду руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский.

"1 сентября в Москве стартует большой фестиваль "Юбилей Москвы", где будет череда разных мероприятий. Мы стараемся напоминать горожанам о наших выдающихся соотечественниках, которые родились, творили в нашем замечательном городе. И 2 сентября будет целый комплекс мероприятий, участники "Спасской башни", в том числе гости из-за рубежа, дадут 12 выступлений в разных парках", - сказал Кибовский.

Глава департамента культуры столицы подчеркнул, что будут задействованы не только центральные площадки. "Огромный диапазон. Практически в каждом округе нашей столицы можно будет стать сопричастным к фестивалю "Спасская башня", - заметил он.

Кибовский напомнил, что в течение лета уже состоялись 14 субботних выступлений военных оркестров на открытых городских площадках, завершающий концерт программы "Оркестры в парках" пройдет 19 августа в Александровском саду.

Программа юбилейного фестиваля

В этом году на главной площади страны соберутся 29 коллективов из России, Австрии, Армении, Белоруссии, Египта, Индии, Италии, Казахстана, Китая, Турции, Узбекистана, Швейцарии и Чили.

По традиции, фестиваль будет включать специальную программу "Спасская башня детям" с конкурсом детских и молодежных духовых оркестров, в котором примут участие коллективы из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Сызрани, Донецка, Луганска и Израиля. Для юных музыкантов пройдут мастер-классы, тематические спортивные и музыкальные мероприятия. В завершающий день фестиваля мастерство продемонстрируют молодежные почетные караулы из разных регионов России.

Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" впервые прошел осенью 2007 года. В программу смотра входят военная, классическая, народная и эстрадная музыка, парадные дефиле военных оркестров и танцевальные шоу, показательные выступления с оружием, лазерные и пиротехнические эффекты. За десятилетнюю историю мероприятия более 150 коллективов из 50 стран мира стали его участниками.