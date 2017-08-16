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Специальное подразделение по контролю программы реновации заработает с 2018 года

Общество
16 августа, 12:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, августа. /ТАСС

Созданное на базе Центра экспертиз подразделение будет проверять жилые помещения и отделочные материалы на соответствие санитарно-эпидемиологическим, противопожарным и радиационным требованиям

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МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Специальное подразделение по контролю за качеством строительства жилья по программе реновации, которое будет создано на базе ГБУ "Центр экспертиз, исследований и испытаний в строительстве" (ЦЭИИС), заработает с января 2018 года. Об этом в интервью порталу Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы сообщил директор (ЦЭИИС) Виктор Егоров.

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"До конца года мы должны закупить оборудование и набрать штат. Подразделение начнет работу в полную силу с января и будет выполнять те задачи, которые поставил перед нами мэр Москвы Сергей Собянин и его заместитель по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин", - сказал он.

На сегодняшний день Центр экспертиз выполняет 164 вида работ, 71 из которых связан с контролем качества строительства, а в рамках программы реновации к ним добавятся 13 новых видов работ. Создаваемое на его базе подразделение займется проверкой жилых помещений и отделочных материалов на соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям, противопожарным и радиационным требованиям.

В программу реновации, утвержденную Собяниным 1 августа, вошло 5144 дома, среди которых, в основном, пятиэтажные хрущевки. Это почти 70% имеющегося фонда такого типа в Москве. Общая площадь подлежащих реновации домов - порядка 16 млн квадратных метров. В них проживает около 1 млн москвичей в 350 тыс. квартир.

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Реновация Снос хрущевок в Москве
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