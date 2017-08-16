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Власти Москвы могут утвердить стандарты озеленения в рамках реновации до конца 2017 года

Общество
16 августа, 13:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, августа. /ТАСС

Сейчас вид будущих изменений только обдумывается

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МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Столичные власти могут определиться с окончательными стандартами озеленения территорий в рамках программы реновации до конца года. Об этом в среду сообщил журналистам руководитель департамента природопользования столицы Антон Кульбачевский в рамках своей пресс-конференции в ТАСС.

"Пока еще рановато. Может быть, к концу года. Сейчас пока мы только определяем внешний вид, скажем так", - сказал он, отвечая на вопрос корр. ТАСС о сроках подготовки стандартов озеленения в рамках программы реновации.

В конце июня 2017 года он сообщал о том, что столичные власти намерены озеленить крыши новых домов, которые построят по программе реновации жилья.

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1 июля 2017 года президент РФ Владимир Путин подписал поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации", утвердив программу реновации жилищного фонда Москвы. По итогам голосования жителей в программу, утвержденную мэром Сергеем Собяниным 1 августа, вошло 5144 дома, среди которых в основном пятиэтажные хрущевки, это почти 70% имеющегося фонда такого типа в Москве. Общая площадь домов, которые подлежат реновации, - порядка 16 млн кв. м, в них проживает около 1 млн москвичей в 350 тыс. квартир. В первые три года Москва вложит в программу 300 млрд рублей, 8 августа мэр утвердил фонд реновации, который будет оперировать этими средствами и станет застройщиком.

Инвестиционные и девелоперские компании для строительства в рамках реновации привлекаться не будут, но не исключена их работа как подрядных организаций. Помимо бюджетных источников, фонд сможет привлекать средства дольщиков, среди которых могут быть и юридические лица, отмечается в постановлении столичного правительства.

Заммэра Москвы по вопросам строительства и градостроительной политики Марат Хуснуллин ранее называл три источника формирования портфеля квартир фонда: принадлежащие столице квартиры, находящиеся на балансе департамента городского имущества, жилье, возводимое подконтрольными властям застройщиками, например казенным предприятием "Управление гражданского строительства" или "Управление экспериментальной застройки микрорайонов" (УЭЗ), выкупленные у девелоперов пустующие квартиры в сданных домах.

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