Москва отметит столетие восстановления патриаршества православным фестивалем

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МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. VIII международный православный фестиваль "Артос", посвященный столетию восстановления патриаршества в России решением Поместного Собора, пройдет в столичном парке "Сокольники" с 22 по 28 августа, сообщает в среду пресс-служба Синодального отдела по взаимоотношениям Русской православной церкви с обществом и СМИ.
"XX век явился для Русской православной церкви серьезным испытанием. Поместный Собор, состоявшийся в 1917-1918 годах, выдающийся по своему составу, продолжительности и количеству рассмотренных вопросов, стал важной вехой в истории государства и церкви. Также он стал Собором Новомучеников и исповедников Российских - более половины его участников пострадали в годы гонений", - отмечается в сообщении.
В мероприятиях фестиваля примут участие более 180 экспонентов, в числе которых, помимо российских участников, будут представители Сербии, Греции, Болгарии, Черногории, Украины и Белоруссии. Для гостей праздника будет работать кинолекторий, который представит серию документальных и художественных фильмов, посвященных восстановлению патриаршества и жизни церкви в 1917-1918 гг.
Также здесь можно будет послушать лекции и выступления известных ученых и общественных деятелей, узнать о личности патриарха Тихона (Белавина) и подробностях жизни церкви в те переломные годы.
"Для семей с детьми будут организованы специальные концерты, кулинарные и творческие мастер-классы, в том числе уроки по иконописи и традиционной православной мозаике. Также одним из элементов фестиваля станет большая православная выставка-ярмарка, на которой посетители смогут найти церковные товары, книги, сувениры, изделия ремесленных мастерских, иконописцев и ювелиров", - добавили в пресс-службе.
Фестиваль будет проходить павильоне номер 2 Конгрессно-выставочного центра "Сокольники" с 11 до 19 часов. Вход на все мероприятия свободный.