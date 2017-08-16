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Ямал представил проекты по переработке шкур и рогов оленей на Всемирном конгрессе в Швеции

Общество
16 августа, 13:43 UTC+3 ТАСС

Мероприятие пройдет в рамках конгресса оленеводов, который проходит с 16 по 20 авугста в шведском городе Йокмокк

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ТАСС, 16 августа. Делегация Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) представила проекты по глубокой переработке продукции оленеводства на VI Всемирном конгрессе оленеводов, который открылся в среду в шведском городе Йокмокк, сообщили в пресс-службе правительства ЯНАО.

"Ямал сегодня является российским лидером в области поставок мяса северного оленя за границу: за последние 10 лет объем экспорта вырос в 10 раз и составил более 3 тыс. тонн. Новым этапом развития отрасли станет внедрение проектов по глубокой переработке продукции оленеводства - пантов (рога оленей - прим. ТАСС), крови, шкур и камуса (шкура с голени, которая используется для создания лыж) северного оленя", - сказали в пресс-службе.

В ЯНАО выпасается самое крупное одомашненное стадо северных оленей - более 730 тыс. животных. "Реализация проектов по развитию оленеводства и экспорта продукции инициируется правительством региона. Эти проекты служат созданию новых товарных цепочек, развитию пищевой промышленности, освоению новых рынков сбыта и повышению спроса на ямальскую продукцию", - цитирует пресс-служба директора департамента агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия ЯНАО Виктора Югая.

Ранее сообщалось, что благодаря ресурсам ямальской отрасли можно перерабатывать более 250 тонн пантового сырья для производства биологических добавок и лекарства, 700 тонн окостенелых рогов, 200 тонн крови, порядка 150 тонн эндокринно-ферментного и специального сырья и до 200 тыс. шкур ежегодно, что в разы повысит доходность и рентабельность отрасли. Если предложение Ямала заинтересует иностранных инвесторов, сроки окупаемости представленных инвестиционных проектов составляют от двух до четырех лет с момента начала производства.

За зиму 2016-2017 годов ямальскими сельскохозяйственными предприятиями, общинами и оленеводами- частниками заготовлено 2,654 тыс. тонн мяса, на убой были сданы 88 тыс. оленей. Ямало-Ненецкий автономный округ - единственный регион в России, который имеет право экспортировать оленину в страны Евросоюза. Поставки замороженного мяса осуществляются в Финляндию и Швецию, в планах - Германия. Продукция из мяса оленя - тушенка, колбасы, сыровяленые деликатесы - поставляются только по территории России.

Всемирный конгресс оленеводов проходит с 16 по 20 августа в году в Швеции. Там соблюдаются многовековые традиции коренных народов Севера - саамов. В российскую делегацию вошли оленеводы из Амурской, Иркутской и Мурманской областей, Ямало-Ненецкого, Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, Хабаровского и Красноярского краев, Бурятии, Якутии, Тувы. Предыдущий конгресс проходил в 2013 году в Китае в местности Аолугуйя, где живут эвенки- оленеводы, а самый первый конгресс состоялся на Ямале - в 1997 году в Надыме, где и была создана ассоциация "Оленеводы мира".

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