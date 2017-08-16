Станцию очистки воды за 2,5 млрд руб. построят на Таймыре за три года

Лыжник Сергей Устюгов начнет олимпийский сезон со старта на турнире в шведском ЕлливареСпорт 16 августа, 13:48
Серена Уильямс планирует выступить на Australian Open - 2018Спорт 16 августа, 13:42
Биография народной артистки РСФСР Киры ГоловкоБиографии и справки 16 августа, 13:41
Агент Луана сообщил, что переговоры футболиста со "Спартаком" находятся на грани срываСпорт 16 августа, 13:30
"Спартак" получит €12,7 млн за участие в групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2017/18Спорт 16 августа, 13:25
Алтайские зернопереработчики инвестируют в производство 790 млн руб. в 2017 годуСибирь 16 августа, 13:19
СМИ: дисквалификация Криштиану Роналду будет сокращена на один матчСпорт 16 августа, 13:09
В Екатеринбурге начали сбор подписей за установку в городе памятника Виктору ЦоюНовости Урала 16 августа, 13:05
РФ не поддерживает идею "экономического удушения" КНДРПолитика 16 августа, 13:01
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КРАСНОЯРСК, 16 августа. /ТАСС/. Современную станцию водоочистки за 2,5 млрд рублей построят в Дудинке в течении трех лет. Об этом в среду сообщили в пресс-службе администрации Таймырского района (Красноярский край).
"В столице Таймыра построят современную станцию очистки воды. Реализация проекта рассчитана на три года. Его стоимость около 2,5 млрд рублей", - сказали в пресс-службе.
Как пояснил гендиректор Норильско-Таймырской энергетической компании Сергей Липин проект разработан, теперь необходимы разрешение на строительство и выделение земельного участка. Как только экспертные заключения по данному объекту будут получены, проект вынесут на публичные слушания и начнется его реализация.
"Питьевая вода в Дудинке оставляет желать лучшего. Поэтому проект оснащения водозаборных сооружений современной станцией очистки воды, для нас сегодня является приоритетным", - отметил глава Таймыра Сергей Ткаченко.