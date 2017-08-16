Станцию очистки воды за 2,5 млрд руб. построят на Таймыре за три года

КРАСНОЯРСК, 16 августа. /ТАСС/. Современную станцию водоочистки за 2,5 млрд рублей построят в Дудинке в течении трех лет. Об этом в среду сообщили в пресс-службе администрации Таймырского района (Красноярский край).

"В столице Таймыра построят современную станцию очистки воды. Реализация проекта рассчитана на три года. Его стоимость около 2,5 млрд рублей", - сказали в пресс-службе.

Как пояснил гендиректор Норильско-Таймырской энергетической компании Сергей Липин проект разработан, теперь необходимы разрешение на строительство и выделение земельного участка. Как только экспертные заключения по данному объекту будут получены, проект вынесут на публичные слушания и начнется его реализация.

"Питьевая вода в Дудинке оставляет желать лучшего. Поэтому проект оснащения водозаборных сооружений современной станцией очистки воды, для нас сегодня является приоритетным", - отметил глава Таймыра Сергей Ткаченко.