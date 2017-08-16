Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.08:
$ 59.65
€ 70
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мэрия: реновация не создаст большой нагрузки на систему утилизации мусора в Москве

Общество
16 августа, 14:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, августа. /ТАСС

Глава городского департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский считает, что при реновации удастся минимизировать складирование отходов на мусорных полигонах

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Строительные отходы от сноса домов по программе реновации жилья в Москве не спровоцируют значительного роста нагрузки на систему утилизации мусора в столичной агломерации. Об этом журналистам заявил руководитель городского департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

О том, что старт программы реновации может значительно увеличить поток вывозимых на утилизацию в Подмосковье отходов сноса, утверждал ранее министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган. По данным его ведомства, на территории Московской области формируется, обрабатывается и захоранивается порядка 11,7 млн тонн твердых коммунальных отходов и около 15 млн тонн - строительного сноса и грунтов.

Смотрите также
Полигон бытовых отходов "Кучино"

Как Москва и область решают "мусорный вопрос" после закрытия полигона "Кучино"

"Увеличение отходов произойдет, если [говорить о] строительных, то где-то только на 10%, за счет отходов сноса. <…> Если поделить отходы от этих 5 тыс. сносимых домов на 15 лет (срок реализации программы реновации - прим. ТАСС), то это будет не такой большой объем", - сказал Кульбачевский, отвечая на вопрос ТАСС.

Вопрос утилизации строительного мусора от программы реновации не потребует серьезного изменения территориальной схемы обращения с отходами в Московской области, добавил Кульбачевский. Он напомнил, что власти Москвы намерены применять "технологию умного сноса", которая минимизирует складирование отходов на мусорных полигонах.

"Я не вижу каких-то рисков", - отметил глава депприродопользования Москвы.

В программу реновации, утвержденную мэром Москвы Сергеем Собяниным 1 августа, вошло 5144 дома, среди которых, в основном, пятиэтажные хрущевки. Это почти 70% имеющегося фонда такого типа в столице. Общая площадь подлежащих реновации домов - порядка 16 млн квадратных метров. В них проживает около 1 млн москвичей в 350 тыс. квартир.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Снос хрущевок в Москве
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Парашюты вместо протезов
Встаньте в круг. Для чего нужна керамическая мастерская, в которой работают слепоглухие люди
Три Спаса: кремлевские и монастырские рецепты из яблок, меда и орехов
Фото
Временно исполняющий обязанности губернатора Новгородской области Андрей Никитин (в центре) и председатель всероссийского предпринимательского объединения "Клуб лидеров по продвижению инициатив бизнеса" Артем Аветисян (справа)
7
В Новгородской области хотят возродить построенный Суворовым храм
10
"Счастье наступает внизу". Как советские альпинисты покоряли Эверест
38
Объявлены победители Международного конкурса фотожурналистики имени Стенина
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МИД Сирии: на складах боевиков найдено химоружие из Великобритании и США
2
Семья погибшего в ДТП в Балашихе ребенка отказалась от эксгумации тела
3
Биография народной артистки РСФСР Киры Головко
4
Вымогательство или ложный донос: суд начал слушать дело Улюкаева по существу
5
Джордж Мартин рассказал, почему убил Неда Старка
6
Андрей Малахов подтвердил, что уходит в декретный отпуск
7
СМИ: минфин Украины вводит "относительно жесткий" режим экономии
Темы дня
Новости партнеров
Реклама