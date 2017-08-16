Мэрия: реновация не создаст большой нагрузки на систему утилизации мусора в Москве

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Строительные отходы от сноса домов по программе реновации жилья в Москве не спровоцируют значительного роста нагрузки на систему утилизации мусора в столичной агломерации. Об этом журналистам заявил руководитель городского департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

О том, что старт программы реновации может значительно увеличить поток вывозимых на утилизацию в Подмосковье отходов сноса, утверждал ранее министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган. По данным его ведомства, на территории Московской области формируется, обрабатывается и захоранивается порядка 11,7 млн тонн твердых коммунальных отходов и около 15 млн тонн - строительного сноса и грунтов.

"Увеличение отходов произойдет, если [говорить о] строительных, то где-то только на 10%, за счет отходов сноса. <…> Если поделить отходы от этих 5 тыс. сносимых домов на 15 лет (срок реализации программы реновации - прим. ТАСС), то это будет не такой большой объем", - сказал Кульбачевский, отвечая на вопрос ТАСС.

Вопрос утилизации строительного мусора от программы реновации не потребует серьезного изменения территориальной схемы обращения с отходами в Московской области, добавил Кульбачевский. Он напомнил, что власти Москвы намерены применять "технологию умного сноса", которая минимизирует складирование отходов на мусорных полигонах.

"Я не вижу каких-то рисков", - отметил глава депприродопользования Москвы.

В программу реновации, утвержденную мэром Москвы Сергеем Собяниным 1 августа, вошло 5144 дома, среди которых, в основном, пятиэтажные хрущевки. Это почти 70% имеющегося фонда такого типа в столице. Общая площадь подлежащих реновации домов - порядка 16 млн квадратных метров. В них проживает около 1 млн москвичей в 350 тыс. квартир.