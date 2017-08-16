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Глава Минприроды РФ поручил проверить действия властей Якутии из-за ситуации с пожарами

Общество
16 августа, 16:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, августа. /ТАСС

К тушению лесных пожаров в Якутии привлекли специалистов из разных регионов страны

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МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Глава Минприроды РФ Сергей Донской поручил разобраться в ситуации с природными пожарами в Якутии и проверить действия местных властей. Министр назвал неприемлемым качество реализации полномочий в сфере лесного хозяйства в регионе, сообщает в среду пресс-служба Минприроды РФ.

"Сергей Донской дал поручение главе Рослесхоза - взять ситуацию под особый контроль, провести проверку действий региональных властей, отвечающих за лесопользование, и представить предложения о необходимых мерах в отношении субъекта РФ", - говорится в сообщении пресс-службы министерства по итогам оперативного совещания с руководителями подведомственных федеральных агентств и служб.

 

Как пояснила заместитель главы Рослесхоза Анастасия Винокурова, до начала пожароопасного сезона 2017 года по примеру прошлого года ведомство планировало предпринять предупредительные меры для минимизации последствий силами и средствами федерального резерва на территории Якутии.

"Мы, не дожидаясь введения режимов (чрезвычайной ситуации (ЧС) - прим. ТАСС) на уровне региона, планировали ввести свои силы и средства для упреждения эскалации обстановки, однако органы исполнительной власти республики не заключили контракт на тушение лесных пожаров до возникновения ЧС. И только после доведения ситуации до критического состояния начали обращаться с просьбой о направлении сил федерального резерва", - цитирует Винокурову пресс-служба министерства.

По ее словам, сейчас к тушению лесных пожаров в Якутии привлекли специалистов из других регионов - в республике работают 200 десантников-парашютистов из Чувашской республики, Иркутской и Московской областей, а также 101 сотрудник ФБУ "Авиалесоохрана". Кроме того, в регион отправился заместитель начальника учреждения Николай Ковалев, который будет координировать работы по искусственному вызыванию осадков для тушения пожаров.

В Якутии работают также сотрудники Рослесхоза во главе с заместителем руководителя ведомства Николаем Кротовым, которые помогают корректировать площади, пройденные огнем, и искать возникающие термические точки.

Пожары на Дальнем Востоке

Ранее департамент лесного хозяйства по Дальневосточному федеральному округу сообщал, что площадь природных пожаров на Дальнем Востоке за минувшие сутки увеличилась на 25 тыс. гектаров, из них 18 тыс. гектаров пришлось на нелесные территории - гари, болота, просеки. Всего в округе за указанный период действовало 100 очагов: 95 - в Республике Саха (Якутия), три - в Сахалинской области, два - в Хабаровском крае.

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