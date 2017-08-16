Прокуратура защитит омского водителя, который бесплатно возит односельчан

Омский водитель возит людей бесплатно и сталкивается с угрозами и жалобами

Прокуратура Омской области проведет проверку по заявлению водителя Вадима Остапенко из деревни Трубецкое, который рассказал, что неизвестные люди угрожали ему и прокалывали колеса. Остапенко уже несколько месяцев бесплатно возит в город своих соседей и жителей двух близлежащих населенных пунктов, которым нужно пройти медицинское обследование или оформить документы. Такая благотворительность не понравилась местным перевозчикам, которые пожаловались на водителя в прокуратуру. Зачем водитель взялся за это и с чем ему приходится сталкиваться, узнал корреспондент ТАСС.

"Можно и деньги зарабатывать, и нормально к людям относиться"

"У меня пекарня в Омске, а семья моя, как и девчонки, которые у нас работают, живет в деревне, — рассказывает Остапенко. — Транспорт к нам не ходит, поэтому я взял в аренду микроавтобус, чтобы возить работниц. В смене четыре человека плюс моя супруга, которая управляет предприятием — в общем, ездил полупустым. Вот я и предложил нашей администрации и больнице бесплатно возить тех, кому надо в город на медицинское обследование или оформить какие-то документы".

Возить людей бесплатно 47-летний водитель начал из-за девятилетнего сына. "Я иногда езжу между деревнями, заодно и пассажиров беру, — рассказывает отец четырех детей. — И как-то сын попросил отвезти людей бесплатно, сказал, что тогда будет хорошее настроение — а это важнее денег". О ценности бескорыстных дел мужчина задумался и после того, как спросил у шестилетнего соседского мальчика, кем тот хочет стать. "А он ответил, что или президентом, или милиционером, потому что им все дают деньги. Представляете, шестилетний мальчик — и думает только о деньгах! — поражается Остапенко. — Вот тогда я и понял, что надо что-то менять в жизни, на своем примере показать сыну, что можно и деньги зарабатывать, и нормально к людям относиться".

Предприниматель распечатал специальные талончики на бесплатный проезд и предложил местной администрации, больнице и церкви выдавать их нуждающимся. "Там лучше знают, кому действительно нужно в город. Тот же фельдшер — она выдает направление на обследование и прикалывает мой талон, — пояснил Остапенко. — Только запретил давать тем, кто на аборт едет. Я православный человек, считаю это убийством".

Благотворительность столкнулась с протестом

Неожиданно в первых же поездках возникли проблемы. В городе некие люди стали требовать от него документы, плату за место на стоянке. Сначала они не верили, что Остапенко возит людей бесплатно, а когда поверили, то обвинили, что он отнимает у них заработок — мол, без него жители деревень ездили бы на маршрутках и платили деньги.

Водителю стали угрожать, несколько раз у микроавтобуса прокалывали колеса, ему самому разбили очки, останавливали на трассе, чтобы "поговорить". После всех этих событий деревенские парни организовали дежурство — ездят по очереди вместе с водителем. "У нас многие в десанте служили, в спецназе. Сказали: "Дядя Вадик, не переживай, мы, если что, им бошки поотшибаем". Так и ездим", — рассказал Остапенко.

Когда "бандитские" методы не подействовали, недовольные перевозчики написали жалобу в прокуратуру, что Остапенко оказывает возит людей, не имея на то лицензии. Но ведомство, проведя проверку, никаких нарушений не обнаружило. "Водитель осуществляет перевозки безвозмездно и не на регулярной основе, а по заказу. Лицензия на такую деятельность не нужна, каких-либо оснований для мер прокурорского реагирования нет", — сообщила ТАСС старший помощник прокурора Омской области Татьяна Булихова. Она отметила, что владелец "газели", которую арендует Остапов, заключил договор о безвозмездном представлении по заказу транспортных услуг с администрацией муниципалитета.

Кроме того, сам водитель рассказал о том, неизвестные люди оказывали на него давление, прокалывали шины и применяли силу. По словам Булиховой, теперь прокурорская проверка проводится уже по этим фактам.

Алексей Петров