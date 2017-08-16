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ОП РФ просит международные организации отреагировать на высылку сотрудника ВГТРК с Украины

Общество
16 августа, 16:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, августа. /ТАСС

Украинские спецслужбы запретили Тамаре Нерсесьян въезд в страну на три года

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МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Общественная палата (ОП) России призывает международные институты и журналистские организации отреагировать на выдворение с Украины корреспондента ВГТРК Тамары Нерсесьян, а также призывает власти страны отменить решение о депортации. Об этом сообщается в среду на сайте ОП.

Во вторник телеканал "Россия 24" сообщил о высылке с территории Украины журналистки ВГТРК Тамары Нерсесьян. По ее словам, поводом для депортации послужили репортажи, которые якобы "представляли угрозу безопасности и территориальной целостности Украины". Как уточняется в сообщении ОП, Нерсесьян запрещен въезд на Украину на три года.

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"Мы просим крупные международные институты, а также представителей журналистских организаций, особенно тех, которые так любят составлять рейтинги свободы слова, отреагировать на этот инцидент. На наш взгляд, действия киевских властей выходят за всякие рамки разумного, не говоря уже о том, что они нарушают основополагающие принципы международного права", - заявила председатель комиссии ОП по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина, слова которой приводятся в сообщении.

По мнению Суторминой, ситуация со свободой слова на Украине должна стать одной из приоритетных тем для обсуждения на мировых дипломатических площадках. "При этом имеет смысл рассматривать и возможности введения в отношении руководства этой страны неких политических санкций, чтобы преследования независимых журналистов и СМИ были прекращены", - полагает член ОП.

Председатель комиссии ОП по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Евгений Примаков отметил, в свою очередь, что "обстоятельства депортации Тамары Нерсесьян, ее показательный характер свидетельствуют о политической подоплеке, об умышленном намерении запугать, унизить". "Комиссия ОП РФ, как и многие наши коллеги-журналисты, требует от властей Украины неукоснительного соблюдения норм международного права в сфере свободы СМИ и призывает отменить решение о депортации журналистки Тамары Нерсесьян, чтобы она могла продолжить работу на Украине", - заявил Примаков.

В июле Служба безопасности Украины выдворила из страны журналистку телеканалов "Россия 1" и "Россия 24" Марию Князеву. 15 августа офис ОБСЕ по вопросам свободы СМИ распространил заявление о том, что "поспешная депортация российских журналистов с Украины ограничивает свободу СМИ".

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