Большинство президентских грантов в Крыму и Севастополе выдают на культурные проекты

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СЕВАСТОПОЛЬ, 16 августа. /ТАСС/. Большую часть президентских грантов в Крыму и Севастополе выдают на проекты в сфере культуры. Об этом в среду сообщил журналистам заместитель генерального директора фонда президентских грантов Иннокентий Дементьев перед семинаром о практике получения грантовой поддержки для представителей некоммерческих организаций (НКО) Крыма и Севастополя.
"У нас 12 грантовых направлений, что касается победителей первого конкурса [2017 года], по Севастополю и Крыму больше всего проектов по культуре и сохранению исторической памяти", - сказал Дементьев, назвав этот факт региональной особенностью.
Он добавил, что активность Севастополя и Крыма в плане получения грантовой поддержки фонда такая же, как в среднем по России. "В прошлом году были единицы [грантов] - один или два, а в этом году на первом конкурсе уже пять, а на втором конкурсе мы ожидаем еще больше заявок, соответственно, ожидаем еще больше грантов, это сейчас я говорю о Севастополе, также пять грантов еще в Крыму по первому конкурсу", - добавил Дементьев.
Ранее сообщалось, что 16 августа стартовал второй в этом году конкурс для НКО по предоставлению грантов президента. Общий объем фонда, который будет распределен на победившие в конкурсе проекты, составляет более 4,5 млрд рублей.
Конкурсы по предоставлению государственной поддержки НКО, участвующим в развитии институтов гражданского общества, проводятся с 2006 года. С 2007 по 2016 год они организовывались несколькими операторами, в год проводилось по четыре конкурса. В 2017 году был учрежден единый оператор - фонд президентских грантов, который проводит два конкурса в этом году.
Выделение грантов предусмотрено на 12 направлений деятельности, утвержденных распоряжением главы государства: социальное обслуживание, социальная поддержка и защита; охрана здоровья, пропаганда здорового образа жизни; поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, сохранение исторической памяти, защита прав и свобод человека и другие.