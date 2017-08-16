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Почти на 1 тыс. детей больше пойдут в 2017 году в первый класс в Ингушетии

Общество
16 августа, 16:36 UTC+3 МАГАС МАГАС 16, августа. /ТАСС

В школах Ингушетии делают ремонт, особое внимание уделяется противопожарной и антитеррористической безопасности

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МАГАС, 16 августа. /ТАСС/. Более 9,5 тыс. детей пойдут в этом году в первый класс в Ингушетии. Это на 800 человек больше, чем в 2016 году, сообщил в среду ТАСС замминистра образования республики Яхья Ялхароев.

"По данным на 16 августа, готовность всех школ республики к новому учебному году - 100%. По предварительным данным, в этом году у нас в первый класс пойдут 9,5 тыс. детей (2016 год - 8,7 тыс.), набор продолжается, он завершится 5 сентября", - сказал Ялхароев.

Он отметил, что в школах Ингушетии делают ремонт, особое внимание уделяется противопожарной и антитеррористической безопасности. Обновлены библиотечные фонды школ, куда в 2017 году поступят 59,8 тыс. новых учебников ингушского языка и литературы для учащихся 1-4 классов и более 54,6 тыс. учебных пособий по истории Ингушетии для 5-11 классов.

"Бесплатными учебниками по всем предметам обеспечены все школы республики, почти все они также адаптированы под потребности детей с ограниченными возможностями здоровья", - добавил Ялхароев.

По его словам, 1 сентября в Ингушетии запланировано открытие трех новых общеобразовательных учреждений: школы в Назрани, Центра образования и комплекса в формате "школа + детский сад" в Магасе, в которых создано 25004 ученических места. К новому учебному году 1400 учителей начальных классов, русского языка и литературы пройдут курсы повышения квалификации с привлечением профессорско- преподавательского состава Воронежского института развития.

В Ингушетии работает 122 общеобразовательных школы, где обучаются более 64,6 тыс. детей.

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