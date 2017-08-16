Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.08:
$ 59.65
€ 70
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Роскомнадзор обновил список стран с адекватной защитой прав субъектов персональных данных

Общество
16 августа, 16:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, августа. /ТАСС

В обновленный перечень включены Коста-Рика, Катар, Мали, Сингапур, ЮАР, Габон и Казахстан

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Роскомнадзор внес изменения в перечень иностранных государств, обеспечивающих адекватную защиту прав субъектов персональных данных, но не являющихся сторонами Конвенции Совета Европы, сообщается на сайте ведомства.

"В обновленный перечень включены Республика Коста-Рика, государство Катар, Республика Мали, Республика Сингапур, Южно-Африканская Республика, Габонская Республика, Республика Казахстан. Также из перечня исключена Республика Сенегал в связи с ратификацией этой страной в 2016 году Конвенции [Совета Европы о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных]", - говорится в сообщении.

В настоящий момент в перечень иностранных государств входят 17 стран. С учетом внесенных изменений количество стран увеличилось до 23.

Условиями включения иностранного государства в данный перечень является наличие в нем комплексного нормативного правового акта, регулирующего сферу персональных данных, наличие в стране уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных и системы санкций, предусмотренной за нарушение требований законодательства в этой области.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
ЮАР Мали Габон Катар Россия Сингапур Казахстан Коста-Рика
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Парашюты вместо протезов
Встаньте в круг. Для чего нужна керамическая мастерская, в которой работают слепоглухие люди
Три Спаса: кремлевские и монастырские рецепты из яблок, меда и орехов
Фото
Временно исполняющий обязанности губернатора Новгородской области Андрей Никитин (в центре) и председатель всероссийского предпринимательского объединения "Клуб лидеров по продвижению инициатив бизнеса" Артем Аветисян (справа)
7
В Новгородской области хотят возродить построенный Суворовым храм
10
"Счастье наступает внизу". Как советские альпинисты покоряли Эверест
38
Объявлены победители Международного конкурса фотожурналистики имени Стенина
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биография Веры Глаголевой
2
Гильдия актеров России подтвердила смерть Веры Глаголевой
3
Источник: умерла Вера Глаголева
4
Биография народной артистки РСФСР Киры Головко
5
МИД Сирии: на складах боевиков найдено химоружие из Великобритании и США
6
Семья погибшего в ДТП в Балашихе ребенка отказалась от эксгумации тела
7
NASA: астронавты на МКС "поймали" корабль Dragon
Темы дня
Новости партнеров
Реклама