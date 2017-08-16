Роскомнадзор обновил список стран с адекватной защитой прав субъектов персональных данных

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Роскомнадзор внес изменения в перечень иностранных государств, обеспечивающих адекватную защиту прав субъектов персональных данных, но не являющихся сторонами Конвенции Совета Европы, сообщается на сайте ведомства.

"В обновленный перечень включены Республика Коста-Рика, государство Катар, Республика Мали, Республика Сингапур, Южно-Африканская Республика, Габонская Республика, Республика Казахстан. Также из перечня исключена Республика Сенегал в связи с ратификацией этой страной в 2016 году Конвенции [Совета Европы о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных]", - говорится в сообщении.

В настоящий момент в перечень иностранных государств входят 17 стран. С учетом внесенных изменений количество стран увеличилось до 23.

Условиями включения иностранного государства в данный перечень является наличие в нем комплексного нормативного правового акта, регулирующего сферу персональных данных, наличие в стране уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных и системы санкций, предусмотренной за нарушение требований законодательства в этой области.