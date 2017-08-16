Власти опровергли обвинения Transparency, связанные с перинатальным центром в Брянске

БРЯНСК, 16 августа. /ТАСС/. Директор департамента здравоохранения Брянской области Андрей Бардуков опроверг выводы, сделанные в докладе некоммерческой организации Transparency International о нарушениях, якобы допущенных при строительстве перинатального центра в Брянске, где с марта до июня умерли 11 младенцев.

В докладе организации, в частности, говорится, что были допущены нарушения при получении санитарно-эпидемиологического заключения Роспотребнадзора - эта процедура была сокращена до одного дня, а процедуру лицензирования сократили до двух дней, за которые можно было успеть лишь формально рассмотреть документы, а не полноценно и качественно проверить объект.

"Для открывшегося в марте нынешнего года брянского перинатального центра как для нового медучреждения вовсе не требовалось санитарно-эпидемиологического заключения. Это был новый объект, и нарушений санитарного состояния там быть не могло, так как там еще не было больных, объект не эксплуатировался", - сказал Бардуков. Он отметил, что, получая такое заключение от Роспотребнадзора, "мы просто решили перестраховаться".

Кроме того, по данным организации, перинатальный центр строили и запускали с нарушениями на каждом этапе. Пока центр возводили, строительство не контролировали надлежащим образом ни застройщик, ни департамент строительства Брянской области, государственный строительный надзор также был нерегулярным, считают в Transparency International.

Как следует из доклада, все это могло послужить причиной смерти младенцев от "внутрибольничных инфекций, особенно опасных для людей с пониженным иммунитетом, в том числе, для рожениц и недоношенных новорожденных".

Бардуков ранее заявлял, что информация о внутрибольничной инфекции в связи с гибелью новорожденных не подтверждается. Остальные обвинения, прозвучавшие в докладе, он также считает безосновательными.

Не было возможности спасти детей

Бардуков подчеркнул, что 11 детей, умерших в центре с начала марта до начала июня, скончались из-за различных врожденных пороков, и спасти их не было возможности. "Все материалы по умершим детям были направлены главному внештатному неонатологу Минздрава РФ Дмитрию Иванову. Он полностью подтвердил наши выводы о том, что спасти дети не было возможности", - сказал директор департамента.

Он отметил, что в центр привозят рожениц с самыми тяжелыми патологиями беременности, но при этом младенческая смертность не была выше той, что регулярно регистрируется в регионе.

Новые смертельные случаи

В июне перинатальный центр закрывался на профилактику. После этого в нем умерли еще два младенца. Один ребенок имел массу тела меньше 500 граммов, другой - врожденную патологию. При этом в центре благополучно родилось более 450 детей.

В связи с сообщениями о смерти младенцев региональное управление СК РФ возбудило уголовное дело по статье о халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух или более лиц, расследование дела продолжается. Перинатальный центр был открыт в Брянске в начале марта в рамках федеральной программы развития перинатальных центров. Стоимость объекта составила около 2,1 млрд рублей.