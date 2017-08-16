В Петербурге к сезону 2018 года разработают 15-20 новых экскурсий по крышам

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 августа. /ТАСС/. Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга разработает к сезону 2018 года новые маршруты экскурсий по крышам городских зданий, которые дополнят начатый в июне 2017-го года проект "Доступные крыши", сообщил во вторник журналистам председатель комитета Андрей Мушкарев. Сейчас в Северной столице доступна одна легальная экскурсия по крышам - в башне дома 65 по Лиговскому проспекту.

"Мы ожидаем, что к следующему сезону сможем совместно с инвестором открыть еще 15-20 новых легальных крыш, сделав, таким образом, безопасные и легальные крыши новым брендом Санкт-Петербурга", - сказал Мушкарев.

Инвестиции в проект "Доступные крыши", который петербургские предприниматели реализовали при содействии комитета по развитию туризма, составили около 1 млн рублей, ожидаемый срок его окупаемости - до трех лет. Первая смотровая площадка открыта в башне дома, где в годы Великой Отечественной войны располагался один из 180 наблюдательных пунктов местной противовоздушной обороны (МПВО). Для проведения экскурсий башню отреставрировали и проверили на соответствие нормам безопасности - перед открытием площадки авторы проекта учли рекомендации от полиции и МЧС.

Попасть на экскурсию в составе группы из 15 человек туристы могут с 9:00 до 21:00 мск по электронному билету, который можно приобрести на сайте проекта. Дневная программа рассчитана на прием до 10 групп.

Экскурсионная программа включает рассказ о том, какими были городские крыши во времена Петра I, об указе Николая I от 1844 года об ограничении высоты зданий и о формировании небесной линии Петербурга, а также об истории использования башен в годы войны для нужд МПВО.

Туристические сервисы представляют экскурсии по крышам Петербурга как "один из способов увидеть город с неожиданной стороны". Путеводители предлагают несколько видов таких экскурсий, разработанных частными компаниями, в том числе романтические свидания на крыше, в ходе которых туристов проводят в башенки с видом на исторический центр, и оставляют наедине на 1,5 часа, и фотосессии с любым количеством участников. Проводятся также музыкальные фестивали, гостям которых рекомендуют надевать удобную одежду и обувь и соблюдать правила пребывания на крыше, принимая все риски, и запрещают приносить с собой и распивать спиртные напитки, подходить к краям крыши более чем на метр, использовать оружие и пиротехнику.