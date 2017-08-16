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Власти НАО планируют решить проблемы аварийного жилья и безработицы в арктическом поселке

Общество
16 августа, 17:20 UTC+3

Более половины домов в поселке Бугрино признаны ветхими и аварийными

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ТАСС, 16 августа. Власти Ненецкого автономного округа (НАО) планируют переселить жителей поселка Бугрино из аварийного жилья в маневренный фонд на время строительства новых домов. Также планируется решить проблему безработицы, написал в среду в Instagram губернатор округа Игорь Кошин по итогам поездки в единственный на арктическом острове Колгуев населенный пункт.

"На острове отсутствует маневренный фонд для временного переселения, при этом строительство новых домов Заполярный район начнет лишь через год. Вице-губернатор Ольга Старостина готовит расклад по количеству нуждающихся семей. Будем предоставлять жилье в других населенных пунктах вплоть до Нарьян-Мара", - написал Кошин.

Три главных итога рабочей поездки в Бугрино. Это единственный населенный пункт на арктическом острове Колгуев. Здесь живет 400 человек. 1️⃣Ветхое и аварийное жилье. На острове отсутствует маневренный фонд для временного переселения, при этом строительство новых домов Заполярный район начнёт лишь через год (особенности логистики). Вице-губернатор О.В. Старостина готовит расклад по количеству нуждающихся семей — будем предоставлять жильё в других населённых пунктах вплоть до Нарьян-Мара. 2️⃣Строительство школы-сада. Попытки построить здание предпринимались трижды (!), начиная с 2010 года. Главная проблема — "кабинетные" изыскания и сам грандиозный проект здания в три этажа. На встрече с жителями договорились о разумном подходе. Это будет одноэтажное здание, где в одном крыле — школьники, в другом — дошколята, чтобы не мешать друг другу. Изыскания уже проводятся. Только после этого начнём стройку. 3️⃣Безработица. В посёлке 77 безработных и только 14 из них имеют среднее профессиональное образование. Цифры, чтобы задуматься. Поручил профильным заместителям уделить выпускникам с Колгуева особое внимание. У ребят должно быть право приоритетного поступления в наши учреждения профобразования, чтобы возвращаясь на остров, они могли найти работу и участвовать в развитии поселения.

Публикация от Игорь Кошин губернатор НАО (@igor_koshin)

По данным пресс-службы регионального правительства, всего в Бугрино находятся 57 домов, из них больше половины признаны ветхими и аварийными. Возводить новые дома местная администрация планирует через год. Этим летом отмежевали участки под три четырехквартирных дома.

Еще одна проблема поселка, отметил губернатор Ненецкого автономного округа, это отсутствие детского сада, который с 2010 года пытались построить трижды, при этом само здание планировалось сделать трехэтажным. "На встрече с жителями договорились о разумном подходе. Это будет одноэтажное здание, где в одном крыле - школьники, в другом - дошколята, чтобы не мешать друг другу", - отметил Кошин.

По данным пресс-службы правительства региона, проблемой для поселка также является безработица. Из почти 400 жителей Бугрино 77 человек не имеют работы, при этом только 14 из них имеют среднее профессиональное образование. Раньше большая часть населения была занята в оленеводстве. Сейчас стадо на Колгуеве, которое в былые времена достигало 6 тыс. голов, немногим превышает 200.

"Поручил профильным заместителям уделить выпускникам с Колгуева особое внимание. У ребят должно быть право приоритетного поступления в наши учреждения профобразования, чтобы возвращаясь на остров, они могли найти работу и участвовать в развитии поселения", - добавил губернатор Ненецкого автономного округа.

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