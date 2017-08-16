Мединский назвал Глаголеву по-настоящему народной артисткой

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Актриса и режиссер Вера Глаголева, скончавшаяся на 62-м году жизни, обладала выдающимися личными и профессиональными качествами, за что ею восхищались миллионы людей, заявил министр культуры РФ Владимир Мединский.

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"Вера Витальевна обладала выдающимися личными и профессиональными качествами, была человеком редкого обаяния и красоты. По-настоящему народной артисткой. Миллионы людей в нашей стране восхищались ее неподражаемой, яркой, всегда искренней игрой", - цитирует пресс-служба Минкультуры соболезнование Мединского.

Глава Минкультуры также отметил, что "отечественное киноискусство понесло невосполнимую потерю".

"Каждый, кто когда-либо сталкивался с уникальным дарованием Веры Глаголевой, проникался глубокой симпатией и уважением к ее мастерству, трудолюбию, целеустремленности. Добрые воспоминания о Вере Витальевне навсегда сохранятся в сердцах близких и родных, коллег и поклонников ее творчества", - сказал он.