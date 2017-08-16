Ростуризм: никто не пострадал в результате взрыва рядом с аэропортом Саутенда

В лагере "Детский наукоград" прошли уроки финансовой грамотностиСоциальная ответственность 16 августа, 18:36
Экологические привычки россиян обсудят в МосквеСоциальная ответственность 16 августа, 18:22
Гендиректор "Тосно": футболисты клуба заслужили вызов в сборную России своим трудолюбиемСпорт 16 августа, 18:07
СМИ: Motorola запатентовала смартфон с самовосстанавливающимся экраномНаука 16 августа, 18:06
Вклад Европы в исчезновение лесов вырастет на 25% к 2030 годуСоциальная ответственность 16 августа, 18:00
Порошенко поручил расследовать возможную поставку Украиной ракетных технологий в КНДРМеждународная панорама 16 августа, 17:52
Ванкувер начинает борьбу с одноразовыми изделиямиСоциальная ответственность 16 августа, 17:51
Аналог туристического маршрута "Золотое кольцо России" предложили создать в АрктикеНовости партнеров 16 августа, 17:45
Деятельность Российской книжной палаты будет представлена на выставке в АшхабадеНовости агентства 16 августа, 17:38
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Никто не пострадал в результате взрыва в ангаре неподалеку от аэропорта английского приморского города Саутенд-он-Си, расположенного к востоку от Лондона. Об этом сообщает пресс-служба Ростуризма со ссылкой на Ситуационно-кризисный центр МИД РФ.
"По данным Ситуационно-кризисного центра МИД России, пострадавших в результате инцидента нет... На данный момент пожар потушен. Деятельность аэропорта не прерывалась", - рассказали в пресс-службе Ростуризма. Как сообщили в ведомстве, ситуация на месте происшествия нормализована.
Ранее газета Daily Mail сообщила о взрыве, прогремевшем в среду рядом с лондонским аэропортом Саутенд.