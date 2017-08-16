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Ростуризм: никто не пострадал в результате взрыва рядом с аэропортом Саутенда

Общество
16 августа, 17:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, августа. /ТАСС

Как сообщили в ведомстве, пожар на месте происшествия потушен, деятельность аэропорта не прерывалась

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МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Никто не пострадал в результате взрыва в ангаре неподалеку от аэропорта английского приморского города Саутенд-он-Си, расположенного к востоку от Лондона. Об этом сообщает пресс-служба Ростуризма со ссылкой на Ситуационно-кризисный центр МИД РФ.

"По данным Ситуационно-кризисного центра МИД России, пострадавших в результате инцидента нет... На данный момент пожар потушен. Деятельность аэропорта не прерывалась", - рассказали в пресс-службе Ростуризма. Как сообщили в ведомстве, ситуация на месте происшествия нормализована.

Ранее газета Daily Mail сообщила о взрыве, прогремевшем в среду рядом с лондонским аэропортом Саутенд.

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