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Вера Глаголева скончалась в Германии, ее тело привезут в Москву в ближайшие два дня

Общество
16 августа, 18:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, августа. /ТАСС

Семья актрисы оформляет все необходимые документы, чтобы привезти ее тело в Россию

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ТАСС

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Актриса Вера Глаголева скончалась в среду, 16 августа, в немецкой клинике под Баден-Баденом, ее тело привезут в Москву в четверг или пятницу. Об этом сообщил ТАСС ее супруг Кирилл Шубский.

"В Германии, в клинике под Баден-Баден [скончалась]. Оформляем документы сейчас, завтра или послезавтра привезем", - сказал он.

Глаголева - актриса, режиссер. Исполнила роли почти в 50 кино- и телевизионных картинах, в том числе в фильме "Искренне Ваш..." (1985), "Сошедшие с небес" (1986), "Бедная Саша" (1997), телесериале "Маросейка, 12" (2000) и других. Режиссерским дебютом Веры Глаголевой стала психологическая мелодрама "Сломанный свет" (1990) о безработных актерах. В 2011 году Глаголева получила звание "Народная артистка России".

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