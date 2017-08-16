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В России разрабатывается приложение для удобного передвижения маломобильных граждан

Общество
16 августа, 18:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, августа. /ТАСС

В интерактивной карте будут учтены и существующие городские маршруты, в том числе метро и другой общественный транспорт

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МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Приложение, показывающее наиболее комфортные маршруты для лиц с ограниченными возможностями здоровья, вскоре появится в России сообщила в среду советник президента, председатель Комиссии по делам инвалидов при президенте РФ Александра Левицкая на форуме "Территория смыслов".

"Общественные организации прокладывают маршруты - из конкретных точек в образовательные учреждения, медицинские. Пока у нас нет приложения, которое бы показало - во всех городах - существующие возможности добраться из одной точки в другую доступным для инвалида способом. Над этим работают государственные структуры, общественные организации. Думаю, что в ближайшее время такое приложение появится", - заявила Левицкая.

По ее словам, в этой интерактивной карте будут учтены и существующие городские маршруты, в том числе метро и другой общественный транспорт.

Чиновник также заметила, что власти Москвы в рамках программы реновации будут учитывать вопросы создания доступной среды для маломобильных групп граждан.

"Программа реновации подразумевает строительство новых жилых домов. И эти новые дома должны, конечно, соответствовать требованиям доступности, которые законодательно урегулированы. Поэтому новые дома будут комфортны для маломобильных граждан. Другое дело, что важное значением имеет придомовая территория - дворы, улицы. В этой части у нас есть приоритетный проект "Комфортная городская среда". И в рамках этого проекта большая работа предстоит по созданию городских общественных пространств комфортных для категории маломобильных граждан", - добавила Левицкая.

Форум "Территория смыслов на Клязьме" проходит во Владимирской области с 27 июня по 20 августа. В этом году площадка принимает семь тематических смен: "Молодежные студенческие клубы, студенческий актив и студенческие СМИ"; "Молодые специалисты в сфере ИТ и смежных отраслей"; "Молодые специалисты в сфере экономики и бизнеса"; "Молодые руководители НКО, правозащитных и добровольческих проектов"; "Молодые парламентарии и политические лидеры"; "Молодые политологи и социологи", а также "Молодые специалисты транспортной отрасли". Организатором форума "Территория смыслов на Клязьме" выступает Федеральное агентство по делам молодежи.

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