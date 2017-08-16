Посетители Международного фестиваля фейерверков смогут выйти на связь с космонавтами

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МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Посетители Международного фестиваля фейерверков "Ростех" в Москве смогут связаться с космонавтами, которые будут наблюдать пиротехническое шоу с орбиты. Об этом на пресс-конференции в среду сообщил режиссер мероприятия Андрей Сильвестров.
"Мы будем сотрудничать с Роскосмосом. Будет организована трансляция, в перерыве между залпами космонавты с орбиты скажут, что они увидели из космоса", - сказал Сильвестров.
По его словам, на фестивале будет представлен тренажер, где посетители смогут пройти стыковку корабля с космической станцией в качестве пилотов.
Международный фестиваль фейерверков пройдет в Москве уже в четвертый раз, в этом году с 19 по 20 августа в Братеевском каскадном парке. В нем примут участие ведущие пиротехнические команды из разных стран. Мероприятие посвящено 870-летнему юбилею столицы.