Посольство России в Германии готово оказать поддержку семье Глаголевой

БЕРЛИН, 16 августа. /ТАСС/. Российское диппредставительство в Германии готово оказать необходимую помощь семье скончавшейся в среду актрисы Веры Глаголевой. Об этом сообщил пресс-секретарь посольства в ФРГ Денис Микерин.

"Где бы ни произошло это печальное событие, российские загранучреждения - как в ФРГ, так и за ее пределами - в случае обращения близких Веры Витальевны готовы оказать им все необходимое в этот особенно тяжелый для них момент содействие", - сказал он. Микерин отметил, что посольство России в ФРГ не располагает официальной информацией о месте кончины актрисы.