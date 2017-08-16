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Посольство России в Германии готово оказать поддержку семье Глаголевой

Общество
16 августа, 18:42 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 16, августа. /ТАСС

Пресс-секретарь дипведомства Денис Микерин отметил, что посольство пока не располагает официальной информацией о месте кончины актрисы

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БЕРЛИН, 16 августа. /ТАСС/. Российское диппредставительство в Германии готово оказать необходимую помощь семье скончавшейся в среду актрисы Веры Глаголевой. Об этом сообщил пресс-секретарь посольства в ФРГ Денис Микерин.

"Где бы ни произошло это печальное событие, российские загранучреждения - как в ФРГ, так и за ее пределами - в случае обращения близких Веры Витальевны готовы оказать им все необходимое в этот особенно тяжелый для них момент содействие", - сказал он. Микерин отметил, что посольство России в ФРГ не располагает официальной информацией о месте кончины актрисы.

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Умерла Вера Глаголева
Персоны
Глаголева, Вера Витальевна
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