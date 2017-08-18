Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.08:
$ 59.25
€ 69.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Преображение Господне: освящение винограда и яблок, традиции и история

Общество
18 августа, 12:00 UTC+3

19 августа верующие отмечают один из главных православных праздников. ТАСС рассказывает о его смысле и о том, почему в этот день принято освящать яблоки

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Донат Сорокин/ТАСС

Почему праздник называется Преображением Христа

​Преображение Господне относится к двунадесятым праздникам, то есть тем, которые связаны с жизнью Иисуса Христа и его Матери — Пресвятой Девы Марии.

Этот знак божественной сущности Иисуса, данный при его земной жизни, описан в трех Евангелиях: от Луки, от Марка и от Матфея. Описания весьма схожи: за сорок дней до своего распятия Христос с тремя учениками — Петром, Иаковым и Иоанном — отправился на север Израиля, в Галлилею. Там во время молитвы и произошло преображение: "И просияло лицо Его как солнце, одежды же Его сделались белыми как свет", а после на учеников спустилось белое облако и раздался глас Божий: "Сей есть Сын Мой Возлюбленный; Его слушайте".

Пораженные ученики упали на землю перед своим учителем, но он поднял их и попросил не рассказывать никому об увиденном чуде до того момента, пока он не воскреснет из мертвых. 

Смысл праздника Преображения 

Праздновать Преображение Господне христиане начали с IV века, когда Елена, мать императора Константина Великого, построила на горе Фавор храм в честь этого чуда, а спустя век праздник стал широко отмечаться на всем христианском Востоке. Считается, что Иисус явил ученикам свою божественную природу для того, чтобы в час испытаний они не дрогнули и не поколебались в своей вере.

Смотрите также

Три Спаса: кремлевские и монастырские рецепты из яблок, меда и орехов

Это чудо показало, какое преображение ждет человека в Царствии Небесном. А церковь в этот день призывает прихожан к духовному преображению.

Что можно и что нельзя есть на Преображение 

Преображение Господне отмечается 19 августа в разгар Успенского поста — короткого, но не менее строгого, чем Великий, однако в честь праздника в этот день разрешено есть рыбу. В церквях идут торжественные службы и освещаются фрукты нового урожая.

В южных странах — в Греции, на Кипре, в Сербии и Израиле — прихожане несут поспевший виноград, из которого потом делают свежее вино для таинства Причастия, а в России, где виноград редкость, его заменили на яблоки, как раз поспевающие к концу августа.

Согласно древней традиции, на Руси не ели яблок до Преображения: полагалось сначала освятить новый урожай и поблагодарить Бога за посланные плоды. Именно в благодарности Спасителю и кроется смысл этой традиции. Кроме яблок освятить можно и другие сезонные фрукты: сливы, груши, персики. Также в день праздника положено угощать фруктами нищих и нуждающихся людей. 

Карина Салтыкова

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Парашюты вместо протезов
Встаньте в круг. Для чего нужна керамическая мастерская, в которой работают слепоглухие люди
Три Спаса: кремлевские и монастырские рецепты из яблок, меда и орехов
Фото
7
Благоустройство площади Тверской заставы в Москве находится в завершающей стадии
Временно исполняющий обязанности губернатора Новгородской области Андрей Никитин (в центре) и председатель всероссийского предпринимательского объединения "Клуб лидеров по продвижению инициатив бизнеса" Артем Аветисян (справа)
7
В Новгородской области хотят возродить построенный Суворовым храм
10
"Счастье наступает внизу". Как советские альпинисты покоряли Эверест
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Отставной полковник ГРУ Квачков приговорен к 1,5 года колонии
2
Прокуратура Грузии направила в Киев запрос об экстрадиции Саакашвили
3
Теракты в Каталонии. Хроника событий
4
Посол Израиля посетил МИД РФ для прояснения позиции страны по Собибору
5
Захарова напомнила США о $500 млн, отправленных в РФ к выборам 1996 года
6
Внеплановое изучение Вселенной: что Voyager 40 лет делает в космосе
7
Около 150 тыс. человек подписаны на ПФР в социальных сетях
Темы дня
Новости партнеров
Реклама