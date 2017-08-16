Фильмы для слабовидящих покажут на международном кинофестивале в Ростове-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 августа. /ТАСС/. Показы фильмов для слабовидящих и незрячих зрителей состоятся в рамках международного кинофестиваля Bridge of Arts, который будет проходить в Ростове-на-Дону с 23 по 27 августа. Об этом в среду сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"В программу фестиваля включены фильмы с тифлокомментариями для слабовидящих и незрячих людей. Специалисты адаптировали три ленты - "Три сестры" Юрия Грымова, "Не/смотря ни на что" Марка Ротемунда и "Человек-паук 3: Враг в отражении" Сэма Рэйми", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что люди с ограниченными возможностями здоровья смогут поучаствовать в фестивале не только как зрители, но и как активные участники. В частности, 23 августа в кинотеатре "Ростов" будет показан фильм Билла Кларка "Морская звезда". Перед началом сеанса пройдет презентация мотивационной картины, в которой примут участие люди с ограниченными возможностями здоровья. "Кроме того, в рамках социальной программы звезды кино и телевидения посетят дома престарелых Ростова-на-Дону и Таганрога, где представят фестивальные фильмы и встретятся со зрителями", - добавили в пресс-службе.

Жюри фестиваля

Председателем жюри основного конкурса Bridge of Arts стал режиссер, сценарист, продюсер, художник-декоратор Роджер Кристиан, удостоенный премии "Оскар" за декорации к фильму "Звездные войны". Также ожидается, что в состав жюри войдет македонский кинорежиссер, сценарист Милчо Манчевски. Его фильм "Перед дождем" получил три премии на Венецианском кинофестивале в 1994 году, приз международной ассоциации кинокритиков и был номинирован на Оскар.

Оценивать работы конкурсантов будет и английский продюсер, директор Национальной школы кино и телевидения в Великобритании Ник Пауэлл. В качестве исполнительного продюсера работал над созданием фильма "Жестокая игра" (The Crying Game), завоевавшего главный приз Европейской киноакадемии в 1993 году. Выступил продюсером 58 фильмов.

В составе жюри также итальянский продюсер Массимо Кристальди. Он работал над итальяно-французской лентой "Сальво", которая стала победителем Каннского кинофестиваля.

Россию в составе жюри будет представлять актриса театра и кино, теле- и радиоведущая Мария Голубкина. Среди знаковых ролей - фильм "Свадьба", получивший приз Каннского кинофестиваля "За лучший актерский ансамбль". Также она снялась в фильмах "Ленинград", "Вместо меня". В фильмографии актрисы более 30 работ.

В прошлом году кинофестиваль Bridge of Arts вышел в финал Национальной премии Russian Event Awards, где был удостоен главной награды в номинации "Лучшее туристическое событие, посвященное Году российского кино", а на Всероссийском конкурсе в области событийного туризма, организованном Министерством культуры РФ, фестиваль стал лауреатом в номинации "Инновационный событийный проект".