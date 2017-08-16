Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.08:
$ 59.65
€ 70
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Индии отметили 115-летие со дня рождения российского востоковеда Юрия Рериха

Общество
16 августа, 20:44 UTC+3 НЬЮ-ДЕЛИ /Корр. ТАСС, Евгения Кармалито

В празднованиях приняли участие представители научных, культурных и духовных кругов России и Индии

Поделиться
Материал из 1 страницы
Представители монастыря Панга из долины Кулу (в центре) проводят священный ритуал- Гуру-пуджу в честь Юрия Рериха в зале музея-усадьбы ММТР

Представители монастыря Панга из долины Кулу (в центре) проводят священный ритуал- Гуру-пуджу в честь Юрия Рериха в зале музея-усадьбы ММТР

© Евгений Кармалито/ТАСС

НЬЮ-ДЕЛИ, 16 августа. /Корр. ТАСС Евгения Кармалито/. Открытием выставки буддистской живописи, научным семинаром и концертом отметили в среду в Индии 115-ю годовщину со дня рождения востоковеда Юрия Рериха.

Как рассказала ТАСС куратор Международного мемориального треста Рерихов Лариса Сургина, в праздничной программе, которая прошла в музее-усадьбе знаменитой российской семьи в местечке Наггар в предгорьях Гималаев, приняли участие представители научных, культурных и духовных кругов России и Индии.

Памяти российского исследователя Востока

Старший сын русского художника Николая Рериха Юрий прославился как блестящий востоковед, лингвист, филолог, искусствовед, этнограф, путешественник, он внес неоценимый вклад в мировую тибетологию, индологию и монголоведение. Юрий Рерих знал в совершенстве более 30 восточных и западных языков, многие из которых не были классическими, но представляли живые диалекты и наречия Индии и Тибета.

Именно поэтому его день рождения в Наггаре начался с проведения ранним утром священного ритуала гуру-пуджи представителями монастыря Панга из долины Кулу. На нем присутствовал профессор Церинг Дордже - известный буддолог и тибетолог, друг Рерихов.

Несколько лет назад он приобрел землю в высокогорной долине Лахул, где располагалась летняя мастерская Николая Рериха, нашел средства на ее восстановление и начал исследовать результаты экспедиций Рерихов в этих местах. Позже, выступая на семинаре в мемориальной научной библиотеке Института Гималайских исследований "Урусвати", которая содержит свыше 16 тыс. изданий, в том числе буддистские манускрипты, он рассказал об успешном ходе восстановительных работ и предстоящем открытии для посетителей нового мемориального рериховского объекта.

Выставка буддистской иконографии

Преподаватели и студенты Тибетской школы искусств в городе Патликуле (Кулу) подготовили выставку тханок, буддийских икон на ткани, в память об исследованиях Юрия рериха в области буддийской иконографии (первой значительной работой ученого стала монография "Тибетская живопись", изданная в 1925 году, когда автору было всего 23 года - прим. ТАСС).

Завершилось празднование концертом, подготовленным учениками Детской академии искусств имени Е.И. Рерих, которые в числе прочих номеров исполнили танец и песню в честь Дня независимости Индии. Как отметила Сургина, "празднование дня рождения Юрия Рериха в Индии постепенно превратилось в настоящий фестиваль дружбы между нашими народами". По ее словам, в этом году в нем приняли участие гости из разных городов и регионов России, в том числе из Москвы, Петербурга и из Сибири.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Индия Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Парашюты вместо протезов
Встаньте в круг. Для чего нужна керамическая мастерская, в которой работают слепоглухие люди
Три Спаса: кремлевские и монастырские рецепты из яблок, меда и орехов
Фото
Временно исполняющий обязанности губернатора Новгородской области Андрей Никитин (в центре) и председатель всероссийского предпринимательского объединения "Клуб лидеров по продвижению инициатив бизнеса" Артем Аветисян (справа)
7
В Новгородской области хотят возродить построенный Суворовым храм
10
"Счастье наступает внизу". Как советские альпинисты покоряли Эверест
38
Объявлены победители Международного конкурса фотожурналистики имени Стенина
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Саакашвили собирается вернуться на Украину 10 сентября
2
Пьяный пациент разгромил скорую в Ростове-на-Дону
3
Захарова: обнаружение в Сирии химоружия из США говорит о поддержке террористов Западом
4
"Солнечная актриса": реакция деятелей культуры на смерть Веры Глаголевой
5
Источник: умерла Вера Глаголева
6
Биография Веры Глаголевой
7
Гильдия актеров России подтвердила смерть Веры Глаголевой
Темы дня
Новости партнеров
Реклама