В Индии отметили 115-летие со дня рождения российского востоковеда Юрия Рериха

Представители монастыря Панга из долины Кулу (в центре) проводят священный ритуал- Гуру-пуджу в честь Юрия Рериха в зале музея-усадьбы ММТР © Евгений Кармалито/ТАСС

НЬЮ-ДЕЛИ, 16 августа. /Корр. ТАСС Евгения Кармалито/. Открытием выставки буддистской живописи, научным семинаром и концертом отметили в среду в Индии 115-ю годовщину со дня рождения востоковеда Юрия Рериха.

Как рассказала ТАСС куратор Международного мемориального треста Рерихов Лариса Сургина, в праздничной программе, которая прошла в музее-усадьбе знаменитой российской семьи в местечке Наггар в предгорьях Гималаев, приняли участие представители научных, культурных и духовных кругов России и Индии.

Памяти российского исследователя Востока

Старший сын русского художника Николая Рериха Юрий прославился как блестящий востоковед, лингвист, филолог, искусствовед, этнограф, путешественник, он внес неоценимый вклад в мировую тибетологию, индологию и монголоведение. Юрий Рерих знал в совершенстве более 30 восточных и западных языков, многие из которых не были классическими, но представляли живые диалекты и наречия Индии и Тибета.

Именно поэтому его день рождения в Наггаре начался с проведения ранним утром священного ритуала гуру-пуджи представителями монастыря Панга из долины Кулу. На нем присутствовал профессор Церинг Дордже - известный буддолог и тибетолог, друг Рерихов.

Несколько лет назад он приобрел землю в высокогорной долине Лахул, где располагалась летняя мастерская Николая Рериха, нашел средства на ее восстановление и начал исследовать результаты экспедиций Рерихов в этих местах. Позже, выступая на семинаре в мемориальной научной библиотеке Института Гималайских исследований "Урусвати", которая содержит свыше 16 тыс. изданий, в том числе буддистские манускрипты, он рассказал об успешном ходе восстановительных работ и предстоящем открытии для посетителей нового мемориального рериховского объекта.

Выставка буддистской иконографии

Преподаватели и студенты Тибетской школы искусств в городе Патликуле (Кулу) подготовили выставку тханок, буддийских икон на ткани, в память об исследованиях Юрия рериха в области буддийской иконографии (первой значительной работой ученого стала монография "Тибетская живопись", изданная в 1925 году, когда автору было всего 23 года - прим. ТАСС).

Завершилось празднование концертом, подготовленным учениками Детской академии искусств имени Е.И. Рерих, которые в числе прочих номеров исполнили танец и песню в честь Дня независимости Индии. Как отметила Сургина, "празднование дня рождения Юрия Рериха в Индии постепенно превратилось в настоящий фестиваль дружбы между нашими народами". По ее словам, в этом году в нем приняли участие гости из разных городов и регионов России, в том числе из Москвы, Петербурга и из Сибири.