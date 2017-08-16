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Кунсткамера представила новый сайт, включивший в 7 раз больше экспонатов, чем залы музея

Общество
16 августа, 20:22 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 16, августа. /ТАСС

В коллекцию музея входит более 1,2 млн единиц хранения, при этом в залах выставлено около 8 тыс. экспонатов

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 августа. /ТАСС/. Старейший музей России - Кунсткамера (Музея Антропологии и этнографии РАН) - представил новый сайт, на котором можно увидеть в семь раз больше экспонатов музея, чем представлено в экспозиции. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

"На новом сайте музея, который уже доступен в сети, представлено почти в семь раз больше предметов, чем в залах музея. Здесь также можно выбирать и бронировать экскурсии, смотреть музейные экспозиции, изучать онлайн-каталоги, читать научные статьи, заказывать образы и изображения предметов", - сказали в пресс-службе.

Коллекции первого российского музея огромны, число единиц хранения превышает 1,2 млн, а в залах музея, построенного в начале XVIII века и расширенного во второй половине XIX века, выставлено около 8 тыс. экспонатов.

С сайтом связаны музейная база данных коллекций, виртуальный 3D-тур, экспозиционный мультимедийный комплекс в залах музея, мобильные приложения для посетителей, представительства Кунсткамеры в социальных сетях. Благодаря представленным на сайте тематическим онлайн-каталогам, включающим более 57 тыс. единиц хранения, "пользователи из многих стран мира находят исторические фотографии родных мест, фотографии своих родственников, предметы своей культуры, нередко сохранившиеся только в музее", отмечает пресс-служба.

Музей был основан Петром I в 1714 году и стал первым государственным публичным музеем в России. Он представлял собой соединение коллекции диковинок, привезенных царем из Великого посольства в Европу, личных коллекций и библиотеки царя. Со временем музей приобрел выраженную научную специфику, став одним из богатейших и старейших этнографических музеев мира. Представители многих народов мира приезжают сюда, чтобы увидеть предметы обихода своих далеких предков, так как более нигде они не сохранились.

Кунсткамера стала одним из первых музеев России, у которого появился свой сайт. Он заработал более 20 лет назад, 19 января 1997 года. Здание музея на Университетской набережной является символом Российской академии наук.

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