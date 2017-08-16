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Путин назвал кончину Глаголевой невосполнимой потерей для российской культуры

Общество
16 августа, 20:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, августа. /ТАСС

Президент отметил, что творчество актрисы "знали, ценили, любили миллионы людей"

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© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким актрисы и режиссера Веры Глаголевой, скончавшейся в среду на 62-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

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"Примите глубокие соболезнования и слова поддержки в связи с постигшим вас горем. Вера Витальевна Глаголева была замечательным, талантливым человеком. Ее творчество знали, ценили, любили миллионы людей. А коллеги - видели в Вере Глаголевой настоящего Мастера, бесконечно преданного высокому искусству и своему делу", - говорится, в частности, в телеграмме главы государства.

"Ее кончина - невосполнимая потеря для всей нашей культуры. Но с нами останутся сыгранные Верой Витальевной роли, добрая и светлая память о ней", - уверен Путин.

Народная артистка России Вера Глаголева скончалась в среду, 16 августа, в немецкой клинике под Баден-Баденом.

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