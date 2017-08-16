Университет Флориды впервые в современной истории запретил митинг националистов

НЬЮ-ЙОРК, 16 августа. /ТАСС/. Администрация Университета штата Флорида отклонила в среду запрос на проведение на территории вуза демонстрации сторонников одного из лидеров националистического движения Ричарда Спенсера, отстаивающего интересы только белых американцев. Об этом решении объявил ректор университета Кент Фукс.

"Я считаю риторику Ричарда Спенсера и белых националистов отвратительной и идущей вразрез со всем, что отстаивают народ и наш университет", - подчеркнул ректор. Он отметил, что чтит принципы свободы слова и собраний, однако гарантирующая их первая поправка к конституции США вовсе не позволяет подвергать студентов опасности неминуемой волны насилия.

Спенсер заявил о несогласии с данным решением, назвав его "наглым покушением на свободу слова". Националист пригрозил оспорить ответ вуза на просьбу предоставить свои помещения в аренду для мероприятия 12 сентября. Официальный представитель университета Джанин Сайкс, отвечая на запрос агентства Associated Press, не смогла припомнить, когда этот вуз вообще отклонял подобные запросы. "За последние 100 лет не поручусь, но мы не знаем о таком случае в современной истории", - отметила она.

Аналогично поступила в понедельник администрация Университета Эй-энд-Эм в городе Колледж-Стейшн (штат Техас), на территории которого неонацисты, националисты и представители других экстремистских движений планировали провести демонстрацию 11 сентября. Организатором выступал выпускник этого вуза Престон Уигингтон, который собирался повторить выступления ультраправых в Шарлотсвилле (штат Вирджиния). В качестве оратора на акцию приглашался Спенсер.