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Французские журналисты обратились с призывом к Макрону отозвать иск против фотографа

Общество
16 августа, 21:47 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 16, августа. /ТАСС

В заявлении союза журналистов Франции назвали подачу иска нецелесообразной, так как "существуют различные версии задержания фотографа"

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ПАРИЖ, 16 августа. /ТАСС/. Союз журналистов Франции обратился к президенту страны Эмманюэлю Макрону с просьбой отозвать судебный иск, поданный главой государства в отношении фоторепортера, пытавшегося проникнуть на территорию частного владения, где французский лидер вместе с супругой проводит отпуск. Об этом сообщило в среду агентство AFP со ссылкой на заявление профессионального объединения.

В нем отмечается, что у журналистов должна быть возможность свободно заниматься профессиональной дятельностью. По мнению представителей союза, в случае, когда "существуют различные версии задержания фотографа", подача иска "является нецелесообразной".

Ранее агентство AFP сообщило, что президент Франции подал в суд на фотографа, попытавшегося проникнуть на территорию частного владения в Марселе, где глава республики в настоящий момент отдыхает вместе со своей супругой Брижит. Судебный иск подан по статьям "Вторжение в жилище", "Преследование и покушение на неприкосновенность частной жизни".

В пресс-службе президента сообщили, что "время от времени [Макрон] выезжает [из особняка], и этот фотожурналист несколько раз преследовал его на мотоцикле, и несмотря на то, что охрана несколько раз требовала от мужчины не делать этого, он все же продолжил, иногда на свой страх и риск". В свою очередь фотограф отверг обвинения в нарушении границ частной территории, заявив, что эта информация - "абсолютная неправда".

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