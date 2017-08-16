Дипломаты РФ в Германии оказывают поддержку семье Глаголевой

БЕРЛИН, 16 августа. /ТАСС/. Российские дипломатические представительства в Германии оказывают необходимую помощь семье скончавшейся в среду актрисы Веры Глаголевой. Об этом сообщил пресс-секретарь посольства в ФРГ Денис Микерин.

"Российские загранучреждения в ФРГ оказывают содействие семье Веры Витальевны для урегулирования печальных формальностей в этот особенно тяжелый момент", - отметил он.

"Вместе с тем призываем прислушаться к просьбе родных усопшей и воздержаться от любых спекуляций на эту тему, - подчеркнул Микерин. - Мы исходим из того, что вся информация касательно панихиды и похорон актрисы будет в свое время предана огласке их уполномоченными представителями".

Народная артистка России Вера Глаголева скончалась в среду в немецкой клинике под Баден-Баденом.