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Дипломаты РФ в Германии оказывают поддержку семье Глаголевой

Общество
16 августа, 22:13 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 16, августа. /ТАСС

Посольство России в ФРГ также призвало прислушаться к просьбе родных актрисы и воздержаться от любых спекуляций на эту тему

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БЕРЛИН, 16 августа. /ТАСС/. Российские дипломатические представительства в Германии оказывают необходимую помощь семье скончавшейся в среду актрисы Веры Глаголевой. Об этом сообщил пресс-секретарь посольства в ФРГ Денис Микерин.

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"Российские загранучреждения в ФРГ оказывают содействие семье Веры Витальевны для урегулирования печальных формальностей в этот особенно тяжелый момент", - отметил он.

"Вместе с тем призываем прислушаться к просьбе родных усопшей и воздержаться от любых спекуляций на эту тему, - подчеркнул Микерин. - Мы исходим из того, что вся информация касательно панихиды и похорон актрисы будет в свое время предана огласке их уполномоченными представителями".

Народная артистка России Вера Глаголева скончалась в среду в немецкой клинике под Баден-Баденом.

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