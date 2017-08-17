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Турция готова принять помощь РФ по контролю ситуации с вирусом Коксаки

Общество
17 августа, 0:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, августа. /ТАСС

Наибольшее число заболевших отмечено в гостиницах городов Сиде, Аланья, Кемер и Белек среди отдыхавших во второй половине июля

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© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Турция согласилась принять помощь российских специалистов в стабилизации обстановки с вирусом Коксаки на территории страны. Об этом в четверг сообщается на сайте Роспотребнадзора.

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"Роспотребнадзор работает с турецкой стороной по координации действий, направленных на стабилизацию ситуации, по дипломатическим каналам запрошена возможность визита с экспертной оценкой, турецкой стороной подтверждено безусловное согласие и готовность принять российских специалистов. Работа в указанном направлении продолжается. Ситуация остается на контроле Роспотребнадзора", - говорится в сообщении.

Согласно данным ведомства, по состоянию на 16 августа на адрес "горячей линии" поступило более 500 обращений от заболевших и членов их семей и более 120 обращений по мерам профилактики энтеровирусной инфекции. По результатам анализа поступившей информации более 77% пострадавших составляют дети. Отмечается, что наибольшее число заболевших отмечено в гостиницах городов Сиде, Аланья, Кемер и Белек среди отдыхавших во второй половине июля.

Вирус Коксаки относится к энтеровирусным инфекциям, которые хорошо переносят низкие температуры, сохраняются в воде. Источником инфекции является только человек - больной или здоровый носитель. Вирус весьма эффективно заражает маленьких детей при попадании небольшой дозы с водой, пищей, через грязные игрушки, руки.

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