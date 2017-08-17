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Роспотребнадзор предупредил о случаях заражения бубонной чумой в США

Общество
17 августа, 1:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, августа. /ТАСС

Минздрав Аризоны сообщил о гибели диких собак в результате заражения бубонной чумой. В Нью-Мексико с начала года зарегистрировано 22 случая заболевания у белок и 3 случая среди людей

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МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Роспотребнадзор предупредил россиян о случаях заражения бубонной чумой в США и призвал учитывать эту информацию при планировании поездок.

"По информации министерства здравоохранения штата Аризона от 7 августа текущего года, повторно прошло оповещение населения штата о новых случаях гибели диких собак в результате заражения бубонной чумой. Ранее аналогичное сообщение было сделано в июле текущего года. Сообщается, что резервуаром возбудителя являются блохи грызунов, которые в свою очередь являются добычей диких собак. Результаты анализов показали, что 10% исследованных лабораторно блох заражены возбудителем чумы", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

По информации Ветеринарной службы штата Нью-Мексико от 11 августа, с начала года в штате зарегистрировано 22 случая бубонной чумы у белок и 3 случая заболевания среди людей.

Бубонная чума относится к особо опасным инфекционным заболеваниям с высоким уровнем смертности, ее переносчиком являются блохи, паразитирующие на крысах и других грызунах. Во времена Средневековья от бубонной чумы в Европе погибли около 25 млн человек. С 2004 по 2013 год, по данным ВОЗ, в 16 странах Азии, Африки и Америки зарегистрировано более 13 тыс. случаев заболевания чумой, из которых 896 завершились летальным исходом.

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