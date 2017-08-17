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Twitter заблокировала аккаунты, связанные с неонацистским сайтом

Общество
17 августа, 3:28 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 17, августа. /ТАСС

В компании подчеркнули, что правила пользования сервисом запрещают публикацию контента, содержащего угрозы и пропагандирующего ненависть и насилие

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НЬЮ-ЙОРК, 17 августа. /ТАСС/. Компания Twitter, владеющая одноименным сервисом микроблогов, заблокировала ряд аккаунтов, связанных с интернет-изданием неонацистского толка The Daily Stormer. Об этом сообщило в среду агентство Reuters, не уточнив, о каких именно аккаунтах идет речь.

По данным агентства, по крайней мере три страницы в Twitter, которые были связаны с сайтом The Daily Stormer, теперь недоступны. Как отмечает Reuters, в Twitter заявили, что не будут раскрывать, о каких именно аккаунтах идет речь. При этом в компании подчеркнули, что правила пользования сервисом запрещают публикацию контента, содержащего угрозы и пропагандирующего ненависть и насилие. Соцсеть будет продолжать "предпринимать меры в отношении аккаунтов, нарушающих эти правила", сообщили в Twitter.

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© AP Photo/Steve Helber

Массовые беспорядки и десятки пострадавших: чем обернулся марш ультраправых в Шарлотсвилле

За последние дни Facebook и Instagram также заблокировали ряд страниц, владельцы которых способствовали разжиганию ненависти, пишет Reuters. Относились ли эти страницы к The Daily Stormer, не сообщается.

Ранее интернет-домен GoDaddy, на котором до этого располагался сайт The Daily Stormer, дал его создателям 24 часа, чтобы удалить сайт. Такое решение было принято после публикации статьи, высмеивающей Хизер Хейер, которая погибла в субботу в ходе столкновений ультраправых и их противников в Шарлотсвилле (штат Вирджиния). После этого создатели The Daily Stormer зарегистрировали сайт на домене, принадлежащем корпорации Google. Однако вскоре Google, проведя проверку сайта, сочла, что он нарушает установленные компанией правила пользования ее сервисами, и отозвала регистрацию.

В среду телеканал CNN сообщил, что The Daily Stormer был зарегистрирован на российском интернет-домене (.ru). Представитель хостинг-провайдера Ru-Center заявил каналу, что процесс регистрации происходит в автоматическом режиме. По словам представителя, если провайдер придет к выводу, что владельцы сайта нарушают закон, то будут предприняты меры в соответствии с нормативными актами в области регулирования российского сегмента интернета.

Как сообщило агентство Associated Press (AP), вскоре после этого сайт оказался вновь недоступен. Как заявил AP основатель The Daily Stormer Эндрю Энглин, сейчас он "обдумывает следующий шаг" относительно дальнейшей работы сайта.

Столкновения в Шарлотсвилле

В субботу в Шарлотсвилле произошли ожесточенные столкновения членов ультраправых групп и их противников на почве решения местных властей демонтировать памятник генералу Роберту Ли, командующему армией южан в период Гражданской войны в США. Спустя несколько часов придерживающийся неонацистских взглядов 20-летний Алекс Филдс - младший на большой скорости на машине пронесся по одной из улиц и въехал в толпу активистов, выступавших против демонстраций ультраправых. Он скрылся с места происшествия, но вскоре был задержан, ему предъявлены обвинения в убийстве. В результате действий Филдса погибла 32-летняя Хизер Хейер, 19 человек пострадали.

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