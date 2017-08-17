Использование нецензурной лексики в СМИ за два года сократилось почти в пять раз

ТАСС, 17 августа. Нецензурная брань в средствах массовой информации в России с 2015 года стала встречаться почти в пять раз реже, сообщили ТАСС в пресс-службе Роскомнадзора.

"Согласно статистическим данным, отмечается снижение использования ненормативной лексики СМИ: 2015 год - 47 предупреждений по нецензурной брани, 2016 - 34 предупреждения, в 2017 - 10 предупреждений", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе Роскомнадзора отметили, что положительная динамика в данной области свидетельствует о повышении ответственности редакций СМИ в части исполнения норм и требований профильного законодательства, что в значительной степени стало следствием активной профилактической работы ведомства в области массовых коммуникаций.

"Роскомнадзор регулярно проводит встречи с представителями медиасообщества, на которых разъясняются нормы законодательства с целью предупреждения нарушений в сфере СМИ", - добавили в ведомстве.

Публикация материалов, содержащих нецензурную брань, запрещена статьей закона "О средствах массовой информации".