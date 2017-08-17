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THR: хакеры взломали аккаунты телесети HBO в Twitter

Общество
17 августа, 9:58 UTC+3 ТАСС

Злоумышленники призвали HBO связаться с ними, чтобы усилить безопасность телесети

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Материал из 1 страницы
© EPA/JUSTIN LANE

ТАСС, 17 августа. Несколько учетных записей в Twitter, принадлежащих американской телесети HBO, подверглись взлому. Об этом сообщил в среду журнал The Hollywood Reporter (THR).

По его данным, на основной странице телесети появилось объявление следующего содержания: "Привет, это OurMine (так, очевидно, называют себя взломщики - прим. ТАСС), мы просто тестируем безопасность [ваших систем]. Команда HBO, пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы усилить вашу безопасность". THR утверждает, что хакеры получили доступ почти к десятку учетных записей.

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Спустя некоторое время сообщение было удалено со страницы телесети. Кто это сделал - взломщики или владельцы аккаунта, журнал не уточняет.

Ранее сообщалось, что неизвестным хакерам удалось похитить из компьютерных систем HBO около 1,5 Тбайт информации, среди которой - сюжет новых эпизодов "Игры престолов" и нескольких других популярных сериалов. Содержание некоторых серий попало в интернет.

В телесети подтвердили факт взлома, заявив, что хакеры получили доступ к "коммерческой информации", но не уточнили, к какой именно. По данным журнала Variety, HBO предлагала взломщикам $250 тыс. за неразглашение похищенных материалов.

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