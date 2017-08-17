Умер создатель кириллицы в интернете Андрей Чернов

ТАСС, 17 августа. Владелец газеты "Ведомости" Демьян Кудрявцев сообщил о кончине одного из создателей русскоязычного сегмента интернета, автора кодировки KOI-9R Андрея Чернова.

"Умер Андрей Ache Чернов. Автор кодировки KOI8-R", - написал Кудрявцев в четверг на своей странице в Facebook.

Других подробностей медиаменеджер не привел.

KOI8-R (код обмена информацией, 8 бит) - первый восьмибитный стандарт кодировки для кириллического алфавита в интернете, созданный Черновым в начале 1990-х годов. Кодировка, позволившая использовать в интернете русский алфавит, на протяжении многих лет была основной для российского сегмента интернета.

Однако с распространением международного стандарта Unicode (уникальный код любого символа в электронных системах, позволяющий представить знаки почти всех языков) KOI8-R постепенно теряет свое распространение.