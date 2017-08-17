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Превышение содержания в воздухе сероводорода зафиксировано в ряде районов Москвы

Общество
17 августа, 11:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, августа. /ТАСС

Изменения затронули восток и юго-восток столицы, максимальный уровень сероводорода в воздухе превышает норму в 5,5 раз

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МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Автоматические станции "Мосэкомониторинга" зафиксировали накануне вечером и этой ночью превышение уровня сероводорода в ряде районов на востоке и юго-востоке Москвы. Об этом сообщили в ГПБУ "Мосэкомониторинг".

"В районе Вешняки максимальное превышение составило почти 2,5 раза, в Кожухове уровень сероводорода был превышен в 5,5 раза", - отмечается в сообщении.

На юго-востоке столицы, в Рязанском районе зафиксирован выброс сероводорода в 2,5 раза превышающий норму, в районе Выхино-Жулебино - в 1,5 раза.

В мае в районе Капотня отмечалось превышение содержания сероводорода в воздуха в 51 раз.

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