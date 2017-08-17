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Власти ЯНАО организовали отдых 5,7 тыс. сирот и детей с ограничениями по здоровью

Общество
17 августа, 10:37 UTC+3 ТАСС

Детей отправляют в в оздоровительные лагеря Краснодарского края, Крыма, Болгарии, Тюменской и Курганской областей и Санкт-Петербурга

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ТАСС, 17 августа. Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа организовало отдых в 2017 году для  5,7 тыс. детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Всего в летнюю оздоровительную компанию отдохнут 30 тыс. детей из Ямала, сообщили в четверг в пресс-службе правительства региона.

"В 2017 году охват различными формами отдыха и оздоровления детей и молодежи составит более 30 тыс. человек. По информации департамента молодежной политики и туризма Ямала, среди них 5,7 тыс. детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе 290 детей с ограничениями в здоровье, более 1,5 тыс. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Ямальская оздоровительная кампания проводится как на территории арктического региона, так и за его пределами. Дети из ЯНАО отдыхают в оздоровительных лагерях Краснодарского края, Республики Крым, Болгарии, Тюменской и Курганской областей, Санкт-Петербурга", - сказали в пресс-службе, не уточнив объем средств, выделенных в этом году на детский отдых.

Там добавили, что губернатор региона Дмитрий Кобылкин лично проверил исполнение требований по обеспечению отдыха и оздоровления детей из Ямала учреждениями Краснодарского края.

"Нужно, чтобы наши дети-северяне получали оздоровление и отдых максимально высокого уровня. Поэтому в "Шахтинском текстильщике" (детский лагерь в Краснодарском крае) для работы с Ямалом уже построили новый корпус, обустроили территорию. В "Элладе" (детский лагерь в Краснодарском крае) также нужно построить еще один корпус, обновить технику, обустроить бассейн. Это направление социальной поддержки - детский летний отдых и оздоровление - обязательно будем развивать", - цитирует пресс-служба Кобылкина.

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