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Мосгорсуд заблокировал пять пиратских сайтов с мультимедийным контентом

Общество
17 августа, 10:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, августа. /ТАСС

Посещаемость заблокированных ресурсов составляет от 8,7 тыс. до 4 млн пользователей в месяц

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МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Решения Мосгорсуда о постоянной блокировке пяти пиратских интернет-ресурсов, распространяющих мультимедийный контент с нарушением авторских и смежных прав, поступили в Роскомнадзор.

Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства в четверг.

"Решения приняты на основании заявления правообладателей ООО "Сони Мьюзик Энтертейнмент" и ООО "Издательство Экзамен". Посещаемость сайтов составляет от 8,7 тыс. до 4 млн российских интернет-пользователей в месяц", - говорится в сообщении. Названия заблокированных ресурсов не указываются.

Ведомство отмечает, что в I полугодии 2017 года в Роскомнадзор поступило 76 решений Мосгорсуда о постоянной блокировке в отношении 160 сайтов.

"Действующее "антипиратское" законодательство позволяет правообладателям защитить от нелегального распространения в интернете любые виды мультимедийного контента, за исключением фотографий", - отмечают в Роскоманадзоре.

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