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Командование ВС США выступило против расовой дискриминации в американской армии

Общество
17 августа, 11:24 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 17, августа. /ТАСС

Представитель ВС Джозеф Данфорд в категоричной форме заявил, что в рядах армии нет места "расовому фанатизму"

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ПЕКИН, 17 августа. /ТАСС/. Американское военное командование не приемлет в рядах армии США нетерпимости по национальному признаку. Об этом в четверг после завершения встречи с заместителем председателя Центрального военного совета КНР Фань Чанлуном заявил председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд.

"Я считаю, что в ВС Соединенных Штатов абсолютно нет места расовому фанатизму", - подчеркнул он, отвечая на вопрос журналистов о проблеме расовой дискриминации, которая в последнее время приобрела в США особую актуальность в связи с произошедшими беспорядками в городе Шарлотсвилле (американский штат Вирджиния).

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В субботу в Шарлотсвилле произошли ожесточенные столкновения членов ультраправых групп и их противников на почве решения местных властей снести памятник генералу Роберту Ли, командующему армией южан в период Гражданской войны. В тот же вечер придерживающийся неонацистских взглядов 20-летний американец на большой скорости на машине пронесся по одной из улиц и въехал в толпу активистов, выступавших против проходивших там демонстраций ультраправых.

Данфорд находится с официальным визитом в Пекине, в рамках которого состоялась серия переговоров с представителями командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

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Беспорядки националистов в Шарлотсвилле
Персоны
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