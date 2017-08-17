Болгарская исламская академия в Татарстане откроется 4 сентября

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КАЗАНЬ, 17 августа. /ТАСС/. Открытие Болгарской исламской академии в Татарстане запланировано на 4 сентября 2017 года. Об этом сообщил муфтий Татарстана Камиль Самигуллин.
"Открытие планируется 4 сентября", - сказал он. Муфтий напомнил, что в 2017 году один из основных праздников мусульман Курбан-Байрам выпадает на 1 сентября, совпадая с Днем знаний. В Татарстане этот день объявлен выходным.
Глава Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о создании академии в ноябре 2015 года. Ожидается, что при ней будут работать Болгарский совет улемов (знатоки исламской теории и практики - прим. ТАСС), Всероссийская библиотека ислама, Экспертный совет и Центр изучения татарского богословского наследия.
Академия призвана стать центром подготовки высококвалифицированных специалистов, она создается для укрепления позиций традиционных для России направлений в исламе.
Первыми студентами академии в сентябре 2017 года станут порядка 25 человек. Обучение будет бесплатным, а для привлечения абитуриентов, возможно, будет предусмотрена стипендия.
Как ранее отмечал муфтий Татарстана Камиль хазрата Самигуллин, в качестве педагогов в академию могут привлечь специалистов из Сирии, Марокко, Малайзии, Иордании. На ее открытие в сентябре приглашен министр по делам вакуфов Сирийской Арабской Республики Мухаммед Абдель Саттар ас-Сайед.