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Болгарская исламская академия в Татарстане откроется 4 сентября

Общество
17 августа, 11:23 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 17, августа. /ТАСС

Первыми студентами академии станут около 25 человек

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КАЗАНЬ, 17 августа. /ТАСС/. Открытие Болгарской исламской академии в Татарстане запланировано на 4 сентября 2017 года. Об этом сообщил муфтий Татарстана Камиль Самигуллин.

"Открытие планируется 4 сентября", - сказал он. Муфтий напомнил, что в 2017 году один из основных праздников мусульман Курбан-Байрам выпадает на 1 сентября, совпадая с Днем знаний. В Татарстане этот день объявлен выходным.

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Глава Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о создании академии в ноябре 2015 года. Ожидается, что при ней будут работать Болгарский совет улемов (знатоки исламской теории и практики - прим. ТАСС), Всероссийская библиотека ислама, Экспертный совет и Центр изучения татарского богословского наследия.

Академия призвана стать центром подготовки высококвалифицированных специалистов, она создается для укрепления позиций традиционных для России направлений в исламе.

Первыми студентами академии в сентябре 2017 года станут порядка 25 человек. Обучение будет бесплатным, а для привлечения абитуриентов, возможно, будет предусмотрена стипендия.

Как ранее отмечал муфтий Татарстана Камиль хазрата Самигуллин, в качестве педагогов в академию могут привлечь специалистов из Сирии, Марокко, Малайзии, Иордании. На ее открытие в сентябре приглашен министр по делам вакуфов Сирийской Арабской Республики Мухаммед Абдель Саттар ас-Сайед.

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