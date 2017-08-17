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Севастополь получил мобильный офис занятости населения от коллег из Ленинградской области

Общество
17 августа, 11:28 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ СЕВАСТОПОЛЬ 17, августа. /ТАСС

Директор Центра занятости Севастополя отметила, что "мобильный офис оборудован компьютерами, позволяющими отслеживать вакансии в режиме онлайн"

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СЕВАСТОПОЛЬ, 17 августа. /ТАСС/. Мобильный офис получен севастопольским Центром занятости от коллег из Ленинградской области. На заседании правительства Севастополя было принято решение о принятии предложения Центра занятости Ленинградской области о передаче Севастополю специально оборудованного под мобильный офис автомобиля.

"Принимается распоряжение о принятии предложения Центра занятости Ленинградской области о безвозмездной передаче в собственность Севастополя движимого имущества - автомобиля ГАЗ 27057 "Мобильный офис центра занятости населения". Центр занятости населения Севастополя очень ждет данный объект для его использования", - сказал на заседании директор департамента по имущественным и земельным отношениям Севастополя Рустэм Зайнуллин.

Директор Центра занятости Севастополя Светлана Рендак пояснила ТАСС, что мобильный офис будет использоваться для выездных приемов, прежде всего, в отдаленных районах Севастополя. "Мы и сейчас делаем выездные приемы, но мобильный офис оборудован компьютерами, позволяющими отслеживать вакансии в режиме онлайн", - добавила она.

По словам Рендак, эффективность работы Центра занятости напрямую зависит от прямого общения с населением. "У нас хорошо работает сайт, но с людьми нужно общаться, а в Севастополе много отдаленных сел, куда нужно выезжать, потому что у нас нет районных центров занятости", - пояснила она.

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