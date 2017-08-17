Шведские ученые намерены выяснить причину появления белых лосей

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СТОКГОЛЬМ, 17 августа. /Корр. ТАСС Ирина Дергачева/. Ученые из Шведского сельскохозяйственного университета (ШСУ) намерены выяснить причину окраса белого лося.
Видео, на котором запечатлено животное, несколько дней назад появилось в интернете и привлекло внимание большого количества пользователей.
На видеозаписи лось белого цвета купается в небольшом водоеме в лесу в районе города Арвика провинции Вэрмланд в центральной Швеции.
Ученые хотят провести сравнительный анализ геномов белого и коричневого лосей. Не исключено, что в ходе этой работы будет обнаружен мутировавший ген, благодаря которому отдельные шведские лоси отличаются внешней белизной. Как правило, бледность меха является признаком лейкизма - мутации, вызывающей частичную потерю пигментации наружного покрова у животных при наличии темных глаз, что отличает таких особей от альбиносов.
Между тем полностью либо частично белые лоси встречаются не только в Швеции, но и, например, в Северной Америке.
"Как только будет закончено секвенирование ДНК, мы сможем начать поиск генных вариантов. Для меня это исследование представляет особый интерес, поскольку белый лось обитает в лесах неподалеку от Арвики, города, где я живу. Я много слышала про белого лося, но никогда сама его не видела", - отмечает в пресс-релизе Сельскохозяйственного университета руководитель проекта София Микко, которая уже свыше 20 лет занимается генетикой окрасов.
"В последние годы технологическое развитие молекулярной генетики революционизировало наши исследовательские методы и процедуры. С тем оборудованием, которое имеется в ШСУ, мы можем считывать секвенирование ДНК со всего генома индивида", - отмечает участник проекта, научный сотрудник ШСУ Томас Бергстрём.