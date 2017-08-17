Минюст включил "Свидетелей Иеговы" в список запрещенных в РФ организаций

ТАСС, 17 августа. Минюст России включил "Свидетелей Иеговы" в список организаций, в отношении которых принято решение о ликвидации или запрете деятельности. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Минюстом России в перечень общественных объединений и религиозных организаций, иных некоммерческих организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности", включена религиозная организация "Управленческий центр свидетелей Иеговы в России" и 395 входящих в ее структуру местных религиозных организаций" - говорится в сообщении.

Отмечается, что организации включены в перечень на основании решения Верховного суда РФ от 20 апреля 2017 года.

20 апреля Верховный суд РФ удовлетворил исковые требования Минюста России о ликвидации организации. В решении суд указал о немедленном прекращении деятельности всех 395 отделений "Свидетелей Иеговы" на территории страны. Имущество организации суд обратил в доход государства.

Представители организации обжаловали данное решение в апелляционной инстанции Верховного суда РФ, так как, по их мнению, фактическая сторона иска не нашла своего подтверждения во время слушаний. Также они отметили, что намерены дойти до Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), если апелляционная инстанция не отменит решение. Верховный суд РФ жалобу отклонил.

"Свидетели Иеговы" - международная религиозная организация, которая придерживается неортодоксальных направлений в христианстве и отличается специфическим трактованием многих религиозных понятий.