Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.08:
$ 59.25
€ 69.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минюст включил "Свидетелей Иеговы" в список запрещенных в РФ организаций

Общество
17 августа, 12:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, августа. /ТАСС

Решение принято на основании постановления Верховного суда РФ от 20 апреля 2017 года

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Александр Щербак/ТАСС

ТАСС, 17 августа. Минюст России включил "Свидетелей Иеговы" в список организаций, в отношении которых принято решение о ликвидации или запрете деятельности. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Минюстом России в перечень общественных объединений и религиозных организаций, иных некоммерческих организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности", включена религиозная организация "Управленческий центр свидетелей Иеговы в России" и 395 входящих в ее структуру местных религиозных организаций" - говорится в сообщении.

Смотрите также
"Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России" в поселке Солнечное

"Свидетели Иеговы". Досье

Отмечается, что организации включены в перечень на основании решения Верховного суда РФ от 20 апреля 2017 года.

20 апреля Верховный суд РФ удовлетворил исковые требования Минюста России о ликвидации организации. В решении суд указал о немедленном прекращении деятельности всех 395 отделений "Свидетелей Иеговы" на территории страны. Имущество организации суд обратил в доход государства.

Представители организации обжаловали данное решение в апелляционной инстанции Верховного суда РФ, так как, по их мнению, фактическая сторона иска не нашла своего подтверждения во время слушаний. Также они отметили, что намерены дойти до Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), если апелляционная инстанция не отменит решение. Верховный суд РФ жалобу отклонил.

"Свидетели Иеговы" - международная религиозная организация, которая придерживается неортодоксальных направлений в христианстве и отличается специфическим трактованием многих религиозных понятий.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Парашюты вместо протезов
Встаньте в круг. Для чего нужна керамическая мастерская, в которой работают слепоглухие люди
Три Спаса: кремлевские и монастырские рецепты из яблок, меда и орехов
Фото
Временно исполняющий обязанности губернатора Новгородской области Андрей Никитин (в центре) и председатель всероссийского предпринимательского объединения "Клуб лидеров по продвижению инициатив бизнеса" Артем Аветисян (справа)
7
В Новгородской области хотят возродить построенный Суворовым храм
10
"Счастье наступает внизу". Как советские альпинисты покоряли Эверест
38
Объявлены победители Международного конкурса фотожурналистики имени Стенина
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Проект "Наедине со всеми" на Первом закрыт по инициативе Меньшовой
2
Клиенты и банки забрали из "ФК Открытие" в июле более 600 млрд рублей
3
ОАК: ввод самолетов Ил-114 позволит сэкономить $5 млрд на импортных поставках
4
Челик: Германия не может диктовать всему ЕС свои правила
5
Захвативший заложницу в здании голландской радиостанции арестован
6
Гильдия актеров России подтвердила смерть Веры Глаголевой
7
Роли, которыми запомнилась Вера Глаголева
Темы дня
Новости партнеров
Реклама