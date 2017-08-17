Кабмин выделит еще 550 млн руб. на поддержку жителям Приморья после паводка

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Правительство РФ выделит дополнительно более 550 млн рублей на поддержку жителям Приморья, пострадавшим от наводнений, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

"Я уже подписывал распоряжение о выделении единовременной материальной помощи, для этого из резервного фонда правительства краевой администрации направлено 99 млн рублей. Но этого недостаточно, поэтому мы выделяем дополнительные деньги - в край будет направлено еще более 550 млн рублей, чтобы люди могли приобрести вещи первой необходимости и решили неотложные задачи", - сказал Медведев на заседании кабмина.

Премьер напомнил, что в результате сильных дождей "были затоплены дома, дороги, населенные пункты остались без электричества". Глава кабмина отметил, что некоторым жителям региона пришлось переехать из своих домов в безопасные районы.

В результате обильных и продолжительных дождей, прошедших в первой декаде августа 2017 года в ряде населенных пунктов Приморского края, произошло подтопление около 2,2 тыс. жилых домов, в которых проживает более 15,5 тыс. человек, и придомовых территорий, 12 социально-значимых объектов. Было повреждено 13 участков автомобильных дорог, подмыто четыре участка железной дороги. Прервано наземное сообщение с рядом населенных пунктов, в которых проживает более 5,4 тыс. человек, в том числе более 1 тыс. детей, напомнили в кабмине.