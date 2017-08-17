Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.08:
$ 59.25
€ 69.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кабмин выделит еще 550 млн руб. на поддержку жителям Приморья после паводка

Общество
17 августа, 12:51 UTC+3 МОСКВА 17, августа. /ТАСС

Премьер-министр Дмитрий Медведев напомнил, что в результате сильных дождей "были затоплены дома, дороги, населенные пункты остались без электричества"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Правительство РФ выделит дополнительно более 550 млн рублей на поддержку жителям Приморья, пострадавшим от наводнений, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Смотрите также
Вид на жилой район Сочи во время наводнения, 25 июня 2015 года

Паводки, наводнения и подтопления в России в 2012-2017 гг. Досье

"Я уже подписывал распоряжение о выделении единовременной материальной помощи, для этого из резервного фонда правительства краевой администрации направлено 99 млн рублей. Но этого недостаточно, поэтому мы выделяем дополнительные деньги - в край будет направлено еще более 550 млн рублей, чтобы люди могли приобрести вещи первой необходимости и решили неотложные задачи", - сказал Медведев на заседании кабмина.

Премьер напомнил, что в результате сильных дождей "были затоплены дома, дороги, населенные пункты остались без электричества". Глава кабмина отметил, что некоторым жителям региона пришлось переехать из своих домов в безопасные районы.

В результате обильных и продолжительных дождей, прошедших в первой декаде августа 2017 года в ряде населенных пунктов Приморского края, произошло подтопление около 2,2 тыс. жилых домов, в которых проживает более 15,5 тыс. человек, и придомовых территорий, 12 социально-значимых объектов. Было повреждено 13 участков автомобильных дорог, подмыто четыре участка железной дороги. Прервано наземное сообщение с рядом населенных пунктов, в которых проживает более 5,4 тыс. человек, в том числе более 1 тыс. детей, напомнили в кабмине.

Смотрите также

Паводок на Дальнем Востоке: Приморье подтопило, регионы на Амуре готовятся к удару стихии

МЧС организовало ремонтные работы в Приморье после паводка

Почти 10 тыс. пострадавших от паводка в Приморье получат помощь из федерального бюджета

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Наводнения в России
Страны
Россия
Персоны
Медведев, Дмитрий Анатольевич
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Парашюты вместо протезов
Встаньте в круг. Для чего нужна керамическая мастерская, в которой работают слепоглухие люди
Три Спаса: кремлевские и монастырские рецепты из яблок, меда и орехов
Фото
7
Благоустройство площади Тверской заставы в Москве находится в завершающей стадии
Временно исполняющий обязанности губернатора Новгородской области Андрей Никитин (в центре) и председатель всероссийского предпринимательского объединения "Клуб лидеров по продвижению инициатив бизнеса" Артем Аветисян (справа)
7
В Новгородской области хотят возродить построенный Суворовым храм
10
"Счастье наступает внизу". Как советские альпинисты покоряли Эверест
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Абонент МТС подал иск к оператору на 30 млрд рублей
2
ФАС возбудила дела против "Дикси" и "Магнита" за дискриминацию поставщиков
3
Источник: Глаголеву похоронят в Москве на Троекуровском кладбище
4
Проект "Наедине со всеми" на Первом закрыт по инициативе Меньшовой
5
Около 150 тыс. человек подписаны на ПФР в социальных сетях
6
Благоустройство площади Тверской заставы в Москве находится в завершающей стадии
7
Президент Южной Кореи заявил, что на полуострове больше никогда не будет войны
Темы дня
Новости партнеров
Реклама