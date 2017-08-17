Первые туристы из Оренбурга посетили космодром Байконур

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ОРЕНБУРГ, 17 августа. /Корр. ТАСС Наталия Вълкова/. Первые туристы из Оренбургской области посетили космодром Байконур в Казахстане в рамках туристической программы по популяризации космоса. Ранее оренбургский туроператор в числе девяти городов получил право возить туристов на космодромы, сообщила в четверг ТАСС председатель комитета по развитию туризма Торгово-промышленной палаты Оренбургской области Лидия Гетман.
"Первыми туристами стала группа оренбургских студентов, которые своими глазами наблюдали запуск ракеты", - сказала собеседница агентства. На космодроме туристы также посетили музей истории космодрома, комнаты, в которых космонавты во времена СССР готовились к полету, площадь Королева.
"Туристы посетили дом Юрия Гагарина, где все сохранено в первозданном виде, и как яркий финал поездки получили огромное впечатление от запуска ракеты, который они наблюдали в поле на расстоянии примерно 2 км от места запуска", - сказала Гетман.
В течение трех лет оренбургский туроператор возил на Байконур в качестве перевозчика иностранные делегации по заказу московских коллег. Теперь услуги по организации поездок на космодромы будут оказывать несколько турфирм из Оренбурга, Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Благовещенска, Байконура, Новосибирска, Красноярска и Челябинска. По словам Гетман, иностранцы готовы платить большие деньги, чтобы посмотреть на запуск ракеты.
"Мы предлагаем целый туристический пакет, отправлять можем как автобусами, так и самолетами. Первые туристы отправились на автобусе, дорога от Оренбурга до Байконура вместе с прохождением госграницы занимает менее суток", - уточнила Гетман. По ее словам, желающих посетить космодром очень много. "Интересуются и студенты, и семьи с детьми, особенно желающие попасть на запуск ракеты", - сказала она.
Ранее ТАСС сообщал, что Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ФГУП ЦЭНКИ, структура Роскосмоса) отобрал пул операторов, планирующих организовывать туры на космодромы Байконур и Восточный в рамках проекта по развитию наземного космического туризма на космодромах.