Самая молодая обладательница Нобелевской премии поступила в Оксфорд

ТАСС, 17 августа. Пакистанская правозащитница и лауреат Нобелевской премии мира 2014 года Малала Юсуфзаи была зачислена в Оксфордский университет.

"Так взволнованна попасть в Оксфорд!! Поздравляю всех студентов A-level [степень в британской системе школьного образования, которая требуется для поступления в вузы] - самый трудный год. Желаю всего наилучшего в будущем!" - написала 20-летняя правозащитница в четверг в своем Twitter.

Девушка сопроводила пост поздравительным сообщением от университета, согласно которому она была принята на обучение по программе "Философия, политика и экономика".

Юсуфзаи прославилась в 11 лет, когда начала вести блог в интернете, критикуя попытки талибов установить законы шариата в округе Сват в ее родной провинции Хайбер-Пахтунхва. 9 октября 2012 года она подверглась нападению боевиков, возвращаясь домой с занятий. Вооруженные люди в масках остановили школьный автобус, один из них вошел внутрь и выстрелил в Малалу, ранив ее в голову и шею. Она была выписана из больницы в январе 2013 года и после курса реабилитации вернулась к правозащитной деятельности.

В 2014 году Юсуфзаи была удостоена Нобелевской премии мира (на тот момент ей было всего 17 лет) вместе с Кайлашем Сатьяртхи из Индии, выступающим за права детей. Юсуфзаи стала самым молодым нобелевским лауреатом в истории. В апреле этого года она стала самой молодой посланницей мира в истории ООН.